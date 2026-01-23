台股上市市值飆104.18兆元 玻陶股狂漲逾17%攻頂

根據臺灣證券交易所統計，1月23日發行量加權股價指數收盤為31,961.51點，較上周(1月16日)的31,408.70點上漲552.81點，漲幅約為1.76%，台灣50指數收盤為28,966.30點，較上周的28,468.17點上漲498.13點，漲幅約為1.75%，寶島股價指數收盤為35,640.37點，較上周的35,012.74點上漲627.63點，漲幅約為1.79%。

1月23日全體上市公司市場總值為新台幣104兆1,754.09億元，較上周(1月16日)市值102兆3,510.47億元增加1兆8,243.62億元，增幅約為1.78%。

產業別指數方面，漲幅以玻璃陶瓷類指數上漲17.24%為最大，跌幅以其他電子類指數下跌4.19%為最大，未含金融類指數上漲551.83點，漲幅約為1.98%，未含電子類指數上漲1.75點，漲幅約為0.01%，未含金融電子類指數上漲45.74點，漲幅約為0.32%。

本周集中交易市場總成交金額為4兆1,523.93億元，全體上市股票成交金額為3兆8,791.49億元，股票成交量周轉率為4.95%。

各產業上市股票交易成交金額前三名：第一名半導體類1兆2,783.36億元，占全體上市股票交易金額32.95%。第二名電子零組件類8,880.95億元，占全體上市股票交易金額22.89%。第三名電腦及周邊設備類2,897.54億元，占全體上市股票交易金額7.47%。

成交量周轉率前三名產業為：第一名玻璃陶瓷類37.12%。第二名綠能環保類36.41%。第三名光電類20.83%。

累計今年年初開盤迄今共16個交易日，集中市場總成交金額為12兆3,125.61億元，市場日平均成交金額為7,695.35億元，股票成交量周轉率為14.44%，股票日平均成交量周轉率為0.90%。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)