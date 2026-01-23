聯發科公告出脫樺漢1,800張、處分利益2億元 持股比重降至2.52%

IC設計大廠聯發科（2454）23日代子公司翔發投資公告，因應公司資金規劃，出售樺漢（6414）共1,800張，平均每股交易價格296元，總交易金額5.3億元，處分利益約2億元。

聯發科去年12月31日通過董事會，預計翔發投資將在不超過1,800張範圍內按市場價格處分，現階段已如數處分1,800張，目前仍持有樺漢‎3,682張左右，依今日收盤價總金額達10.7億元，持股比也降至2.52%。

聯發科近來除了持續布局邊緣、也進攻雲端領域，尤其在雲端ASIC領域，接連搶下Google TPU等案件，預計今年就可以開始貢獻營收，並在明年放大至數十億美元，也積極接洽其他 CSP 客戶，成為未來數年成長的動能。

聯發科邊緣端則與輝達（NVIDIA）深化合作，除了GB10熱銷將挹注營運外，也傳出雙方共同打造的Windows on Arm架構N1系列處理器將在本季正式亮相，代表雙方揮軍高階PC市場。