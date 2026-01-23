證交所攜手文總推出全新影像企劃 《創新辦桌》力推台灣新創人才

台灣「文化力」最新跨領域平台盛大開桌！臺灣證券交易所創新板（Taiwan Innovation Board, tib）與文化總會攜手推出《創新辦桌》系列影片，將於1月28日舉辦發布記者會，正式揭曉企劃內容。透過影像介紹文化與新創產業從業人員，如何以創新方式說出台灣的故事，同時創造商業價值。首集主角為台灣馬戲龍頭FOCASA，並邀請金馬導演黃信堯為影片錄製旁白。

《創新辦桌》名稱取自「創新板的」台語諧音，結合台灣人熟悉的「辦桌文化」，將多元豐富的飲食意象轉譯為創意人才的精彩樣貌。透過不同主題與專業領域的紀錄短片，以軟性視角呈現台灣創新產業的能量與深度，並期許藉由「創新板」的核心精神，從國家產業發展、人才培育等層面，一條龍式的在不同階段發揮證交所與文總的影響力。

《創新辦桌》尋覓默默在各自領域發光發熱的產業型態與人才，他們如同辦桌上外表樸實、卻令人驚豔的台灣佳餚，是最具代表性的「台灣味」。將每位受訪者設計為參與宴席的賓客，透過對話分享工作、理想與人生故事，讓觀眾彷彿置身其中，一同看見台灣多元而豐沛的創新文化樣貌。

《創新辦桌》首集聚焦於台灣最具代表性的在地馬戲團Formosa Circus Art（簡稱FOCASA）。FOCASA創立於2011年，致力於將馬戲融合傳統、雜技、街頭文化與劇場藝術。其成員來自各個表演領域，是台灣唯一擁有超過40位正職團員的馬戲團，足跡遍布28個國家、81個城市與鄉鎮，並參與超過240個國際藝術節。作為開啟本案的重要主人公，他們在一次次的飛行與翻轉之間，「玩」出了過去從來沒人想像過的台灣馬戲王國，是本次辦桌列席不可或缺的重要夥伴。

文總自2017年起推出《匠人魂》影片，至今已邁入第8年，成為分享台灣匠人影像的重要品牌，其成果有目共睹。台灣創新板是落實政府推動AI新十大建設重要一環之「亞洲創新籌資平臺」與「亞洲那斯達克」願景的重要核心板塊，鎖定具未來發展性、且願意並有能力改變的創新企業，協助其在創新板成長茁壯，邁向永續發展，並致力於發掘下一個潛力無限的新銳獨角獸。此次雙方強強聯手，不論文化界或新創產業都殷切期待，能藉由這個令人耳目一新的影像企劃將自身強項推廣給全台民眾。

以質樸聲線感動無數人心的金馬導演黃信堯，此次特別跨刀為《創新辦桌》錄製旁白，並分享對「創新」的看法：「要有冒險拓荒的精神、堅毅的特質，眼光要放很遠，不會只看眼前。」他也認為創新的人不僅要很有勇氣，也需具備眼光跟判斷，更強調：「夥伴很重要，因為夥伴集合在一起會更有勇氣、智慧，也更有前進的力量。」

「獨角獸」一詞於創業與投資界中，象徵企業的罕見程度及高度潛力，正如本次證交所與文總推出之《創新辦桌》，不只訴說台灣的故事，更要打破外界對於創新板精神的印象，創新不只是專注於科技發展，而是鼓勵台灣這塊土地所有追尋夢想的人們，勇於改變並堅持不懈。《創新辦桌》第一集「FOCASA馬戲團」將於2026年1月28日，在證交所及文總官方Facebook、YouTube及Instagram首播，相關內容亦透過證交所官方LinkedIn平台分享，帶著創新及突破重圍的精神，這次我們將帶領觀眾騰空翻轉、完美落地。