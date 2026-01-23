快訊

台股週線連5紅 上市公司總市值升破104兆元

中央社／ 台北23日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股本週上漲552.81點或1.76%，週五集中市場指數收在31961.51點，週線連5紅，續創歷史新高。根據台灣證券交易所統計，上市公司總市值攀升至新台幣104兆1754億元，較上週再增加約1.82兆元。

產業別指數方面，本週漲幅最大為玻璃陶瓷類指數上漲17.24%，跌幅最大則是其他電子類指數下跌4.19%。未含金融類指數上漲551.83點，漲幅約為1.98%；未含電子類指數上漲1.75點，漲幅約0.01%；未含金融電子類指數上漲45.74點，漲幅約0.32%。

本週全體上市股票成交金額3兆8791億元，股票成交量週轉率4.95%。

本週成交金額前3名產業為半導體類1兆2783億元，占全體上市股票交易金額比重32.95%；電子零組件類8880.95億元，占比22.89%；電腦及週邊設備類2897.54億元，占比7.47%。

成交量週轉率前3名產業分別為玻璃陶瓷類37.12%，綠能環保類36.41%，與光電類20.83%。

累計今年初開盤迄今共16個交易日，集中市場總成交金額12兆3125億元，市場日平均成交金額7695.35億元，股票成交量週轉率為14.44%，股票日平均成交量週轉率為0.90%。

股票 市場

