外資買超232億元 買超這檔面板股9.5萬張最多、終止連九賣

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股23日以31,961.51點收盤，寫歷史新高，三大法人僅投信賣超，外資買超232.09億元，統計外資買賣超個股發現，買超群創（3481）95,880張最多，終止連九賣，其次是買超聯電（2303），另外，買超友達（2409）21,745張；但賣超力積電（6770）51,081張，高居外資賣超冠軍。

台股早盤以31,788.77點開出，一度衝高至32,042.44點，創歷史新高，權王台積電（2330）以1,770元開出，一度翻黑至1,750元，拖累大盤指數也翻黑，一度下滑至31,693.15點，之後再往上拉升，台積電盤中一度拉升至1,775元，終場收1,770元，影響大盤指數約81點。

聯發科（2454）以1,525元開高後衝至漲停1,630元鎖死到收盤，影響大盤指數約79點；台光電（2383）、日月光投控（3711）、台達電（2308）、健策（3653）等也是上漲， 助攻大盤指數衝高，終場收在31,961.51點，上漲215.43點，創收盤歷史新高。

三大法人買超271.5億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）擴大回補232.09億元，投信賣超7.46億元；自營商買超（合計）46.87億元，其中自營商（自行買賣）買超16.89億元、自營商（避險）買超29.99億元。

統計外資買超前十名個股，群創高居外資買超第一名，其次是買超聯電61,879張，另外， 友達也獲外資買超21,745張；外資賣超前兩大則是力積電及英業達（2356），仁寶（2324）、緯創（3231）、鴻海（2317）等也遭外資賣超。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資 自營商

