台股成交值、量前十解析！權值股穩盤撐高 南亞科出關首日最吸睛




經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
成交量前十名。資料來源：玩股網。李慧蘭／製表
台股23日在權值股領軍下，續創歷史新高！從成交值與成交量前十大個股可看出，市場呈現「大型權值穩盤、題材股高換手」的雙軌運作結構，其中，南亞科（2408）處置出關首日，即同時擠進成交值與成交量前十榜中，股價持續沿5日線震盪上行。

觀察成交值前十名，資金高度集中於權值與中大型電子股。台積電（2330）以近487億元成交值穩居榜首，股價收高在1,770元，持續扮演撐盤主力；聯發科（2454）則在AI與高效能運算題材加持下，以逾350億元成交值強鎖漲停、股價改寫歷史新高，成為推升大盤的另一關鍵動能。台達電（2308）、南亞科緊追在後，反映AI伺服器電力、記憶體報價回溫等產業趨勢，仍是法人配置重心。

此外，PCB族群表現亮眼，欣興（3037）與華通（2313）雙雙擠進成交值前十，顯示AI伺服器、高階封裝與低軌衛星需求升溫，帶動相關供應鏈獲得資金青睞。相較之下，力積電（6770）、群創（3481）、聯電（2303）等個股雖名列前茅，但股價走弱，陷入高檔調節或換手情勢，與趨勢型買盤形成對比。

反觀成交量前十名，則呈現截然不同的市場氣氛。群創、力積電、聯電高居前三，成交量動輒數十萬張，反映面板與成熟製程族群籌碼快速流動。友達（2409）、英業達（2356）、仁寶（2324）等中低價大型股同步放量，但股價表現相對保守，顯示市場仍在評估基本面與評價空間。

值得注意的是，燿華（2367）以漲停姿態躍居成交量前段班，結合低軌衛星與高毛利PCB題材，成為短線資金追逐焦點；南亞科處置出關首日，同時名列成交值與成交量前十，顯示記憶體族群在報價續漲預期下，仍受資金關注。

整體而言，23日盤面呈現「成交值看趨勢、成交量看情緒」的結構。權值股與產業龍頭穩住指數，題材股與中低價族群則承擔市場換手與熱度，反映台股在高檔區間下，資金持續尋找具想像空間與流動性的攻擊標的。

成交值前十名。資料來源：玩股網。李慧蘭／製表
