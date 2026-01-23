三大法人回補271億元、本周仍賣超880億元 漲幅王有「星味」飆逾4成

台股23日在權值主帥領軍下氣勢如虹。台積電（2330）、聯發科（2454）輪番發動攻勢，股王信驊（5274）盤中觸及9,175元天價，帶動加權指數一舉刷新盤中32,042.44點、收盤31,961.51點雙創歷史新高，三大法人續買超271.5億元。

累計一周，大盤上漲552.81點、漲幅1.76%，周線連五紅，日均成交量放大至8,075.8億元，量價齊揚。三大法人轉賣超880.18億元。

統計三大法人23日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）擴大回補232.09億元，投信賣超7.46億元；自營商買超（合計）46.87億元，其中自營商（自行買賣）買超16.89億元、自營商（避險）買超29.99億元。

權值股方面，台積電23日開高收高至1,770元，貢獻大盤逾80點漲點；聯發科挾近2.2萬張大量，股價強鎖漲停1,630元，改寫歷史新高，貢獻指數漲點近80點，雙主帥聯手穩住盤勢。台光電（2383）、日月光投控（3711）、台達電（2308）、健策（3653）等權值與高價股同步上揚，對指數形成擴散式拉抬。

題材股也強勢助陣。低軌衛星概念持續發威，燿華（2367）、華通（2313）、啟碁（6285）、凌群（2453）、敬鵬（2355）、同欣電（6271）、昇達科（3491）齊步收漲停。其中，昇達科在SpaceX供應鏈題材與法說利多加持下，股價強勢突破千元整數關卡，收1,080元新天價，成為盤面焦點。網通族群同樣吸金，啟碁本周股價累計大漲43.52%，勇奪周漲幅王，顯示資金明顯卡位低軌衛星與高速傳輸升級趨勢。

整體來看，23日集中市場加計櫃買市場上漲家數912家、下跌930家，漲停家數達43檔，題材高度集中於SpaceX供應鏈、AI機器人整合及高毛利PCB族群。法人指出，在權值股穩盤之下，短線指數雖處高檔，但資金輪動明確，具基本面與趨勢題材支撐的族群，仍是盤面主要攻擊方向。