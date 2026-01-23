證交所持續推動永續行動 啟動2026年「地球特攻隊」SDGs 活動

臺灣證券交易所積極響應聯合國永續發展目標（SDGs），持續透過年度系列活動，將永續理念逐步落實於企業文化與日常營運。繼114年「永續存錢筒，儲綠護未來」主題，從自然六大元素出發，引導同仁於生活與工作中累積低碳行動經驗，證交所於115年推出全新SDGs系列活動，持續拓展永續行動的廣度與深度。

面對氣候變遷、資源消耗與環境壓力持續加劇，證交所於115年以「地球特攻隊」作為年度行動主軸，規劃「一地球、二倡議、三宣導、四行動」的整體架構，透過系統性規劃與多元參與形式，串聯環境保護、資源循環與社會關懷，鼓勵同仁從日常生活中出發，培養可持續的永續行動習慣。

「二大倡議」分別響應世界環境日與世界糧食日。以「無塑日 × 保育海洋」為主軸，辦理回收藝術講座與手作工作坊，結合設計思維與再生材料，將回收行動轉化為可使用的生活物件，使減塑理念具體落實於日常；另與「直接跟農夫買」合作，支持在地農業發展，同時關注食物生產、糧食安全與公平議題。

「三場宣導」聚焦循環經濟、減廢與生活整理等永續生活面向，透過講座與實作並行，深化對永續議題的理解。「與咖啡有約」以咖啡渣再利用為主題，將日常廢棄物轉化為實用作品；「清冰箱救剩食」結合主婦聯盟環境保護基金會的專業分享，從剩食與廚餘議題出發，落實低碳飲食；「居家整聊室」則透過系統化整理方法，協助同仁在空間與心理層面減輕負擔，提升生活與工作的整體品質。

「四項行動」安排多場走入自然、強調實地參與的行動方案，深化同仁對環境議題的理解與投入。「城市森林呼吸日」結合象山步道健行與生態導覽，認識都市綠帶的生態價值；「潮汐守護日」透過淨灘行動與專業解說，強化海洋保育與減塑意識；「綠林復甦日」以植樹行動回應氣候變遷與棲地保育；「沃土共生日」走入友善耕作農場，透過農務志工體驗，重新連結土地、食物與人之間的永續關係。

透過一系列貼近日常、具體可行的永續行動，證交所逐步凝聚組織內部的行動共識，引導同仁將減碳與永續理念融入工作與生活。未來，證交所將持續以實際行動深化企業社會責任，攜手同仁共同推動永續發展，為臺灣打造更健康、友善且具韌性的生活環境。