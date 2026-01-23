台指期終場大漲290點、收32,153點 法人：後市可期

台指期23日終場收32,153點，上漲290點，另外，台積電期收1,780元，上漲15元，電子期上漲1.27%，中型100期貨上漲0.6%。

周四（22日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為49,384.01點，上漲306.78點、漲幅0.63%；S&P500指數上漲0.55%；那斯達克指數上漲0.91%；費半指數上漲0.16%。台積電ADR漲0.38%，收在327.37美元，較台北交易溢價17.64%。

美歐緊張關係緩解、美國去年第3季GDP優於預期、11月PCE符合市場預期FED本月利率決策會議將按兵不動；台股昨日再創新高，收盤並重回5日線之上，目前技術面維持強勢高檔震盪盤堅，惟川普並未放棄對伊朗採取行動，月底有美國政府關門議題，仍須留意短期波動風險，欲規劃抱股過農曆年者建議封關前五日低接布局。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，22日三大法人淨空單減少109口至3399口，其中，外資淨空單減少180口至24,293口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,052口至68口。

選擇權未平倉量部分，01月F4大量區買權OI落在32,400點，賣權最大OI落在31,500點；月買權最大OI落在33,500 點，月賣權最大OI落在30,300點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.55下降至1.41。VIX指數下降1.81至21.16。外資台指期買權淨金額1.57億元；賣權淨金額0.45億元。整體選擇權籌碼面中性。