台股盤中、收盤再創新高 收31,961點、上漲215點 台積電小漲10元

台股23日反彈，盤中最高達32,042點，終場收31,961點，上漲215點，漲幅0.68%，成交量7,944億元，盤中、收盤再創新高，台積電（2330）終場收1,770元，上漲10元，漲幅0.57%。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，南亞科（2408）、台積電、聯發科（2454）、華通（2313）、啟碁（6285）、健策（3653）、創意（3443）、威剛（3260）、定穎投控（3715）、台光電（2383）、燿華（2367）、台燿（6274）、世芯-KY（3661）、日月光投控（3711）、景碩（3189）、東元（1504）、光聖（6442）、金像電（2368）等。

統一投顧表示，美歐緊張關係緩解、美國去年第三季GDP優於預期、11月PCE符合市場預期Fed本月利率決策會議將按兵不動；台股昨日再創新高，收盤並重回5日線之上，目前技術面維持強勢高檔震盪盤堅，惟川普並未放棄對伊朗採取行動，月底有美國政府關門議題，仍須留意短期波動風險，欲規劃抱股過農曆年者建議封關前五日低接布局。

中長線布局，維持聚焦：台積電及先進製程／封裝相關、AI概念股、高速傳輸(含光傳輸)、載板與PCB、電力能源相關、衛星航太軍工、材料升級或短缺概念、成衣製鞋等族群。

美國商務部經濟分析局 (BEA) 最新公布的修正數據，去年第三季國內生產毛額 (GDP) 季增年率終值上修至 4.4%，創下兩年來最快增速，主要受惠於出口表現優於預期，另外美國 公布11 月個人消費支出物價 (PCE) 指數年增率為 2.8%，大致符合市場預期。

搭配初領失業救濟金人數僅小幅增加，市場普遍認為聯準會在下一次政策會議中，將維持利率水準不變，美股四大指數同步上漲，台積電ADR上漲0.38%。美股盤後英特爾 (Intel)公布2025會計年度第四季財報，獲利表現優於華爾街預期，但對本季展望偏保守，令投資人失望，導致盤後股價大跌逾12%。