千金軍團再擴編！信驊、聯發科領8檔創天價 昇達科入伍

台股23日在權王台積電（2330）、聯發科（2454）輪番領攻下，盤勢火力全開，大盤持續刷新盤中歷史新高。股王信驊（5274）不落人後，盤初一度強漲至9,175元，再度改寫台股股王新里程碑，帶動高價股士氣高張，鴻勁（7769）、華城（1519）、台達電（2308）、台光電（2383）、聯發科、創意（3443）等同步改寫新天價，低軌衛星悍將昇達科（3491）更以漲停之姿晉升千金俱樂部，盤面「千金股」來到31檔，其中8檔同步創高，成為吸睛焦點。

其中，股王信驊全球BMC市占高達七至八成，AI與通用伺服器雙引擎齊發，美系外資近期大幅上修目標價至1萬元，反映其在AI伺服器生態系中的關鍵平台地位，也讓市場對「萬元股王」的期待持續升溫。

除IC設計與伺服器核心晶片外，高速傳輸、電力與關鍵材料族群亦成為推升千金股數量擴增的重要力量。台光電受惠AI伺服器與800G、1.6T交換器帶動高頻高速材料需求，聯發科則在AI PC、邊緣AI與ASIC布局逐步開花結果，成功扭轉市場對其成長動能的想像空間；台達電、華城等則搭上AI高功率化與電力基礎建設升級趨勢，成為AI外溢效應下的受惠指標。

值得注意的是，低軌衛星題材持續升溫。昇達科在SpaceX供應鏈題材與訂單能見度支撐下，股價強勢亮燈漲停，正式躋身千金行列。法人指出，隨全球低軌衛星發射密度持續攀升，具備高技術門檻與長期合作實績的台廠，將優先受惠後續擴產與升級需求。

整體來看，目前高價股已不再只是「價格象徵」，而是集中反映AI、先進製程、高速傳輸與新通訊等長線趨勢。在資金不怕貴、只怕買不到核心資產的心態下，若基本面與產業地位持續強化，千金股擴編與新天價出現，仍是本波多頭行情的重要特徵。