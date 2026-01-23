快訊

115學測不只考生覺得難！國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝

NBA／唐西奇32分正負值卻全隊最低 快艇7人得分上雙退湖人

台股盤中、收盤再創新高 收31,961點、上漲215點 台積電小漲10元

AI 是否泡沫了？ 專家說只需觀察這個指標…

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股驚驚漲，持續刷新歷史紀錄，在不斷創高的過程中，AI是否泡沫的疑慮則是市場主要的擔憂重點，法人則是直言，到底是要相信「黃仁勳、魏哲家」兩個領袖的話， 還是一般的分析師？他強調，「AI是否泡沫了？只需觀察一個指標」，在多頭趨勢未變下，不要預設高點。

台股23日開高，早盤一度拉升至32,042.44點， 再創下歷史新高，不過， 盤中也曾一度急殺小翻黑，之後再往上拉升；隨著台股今年來不斷的創高， 是否該居高思危？市場上更常受到AI泡沫疑慮的影響，到底AI是否泡沫了？何時會破？都是市場關心的焦點。

統一投顧董事長黎方國表示，台積電（2330）在1月15日法說會時宣布今年資本支出達520~560億美元，主要是用來投資AI，且將AI需求未來5年的年複合成長率由45%上修為55~59%。

黎方國進一步指出，除了台積電真金白銀的投資AI之外，其實早在1月初的CES時，輝達執行長黃仁勳就提出了AI的「5層蛋糕架構」，從底層的電力到第2層的晶片、第3層的產業布建、第4層的AI模型到第5層的應用，都說明了AI的需求，目前AI投資比例仍相對輕微。

黎方國強調，到底是要相信「黃仁勳、魏哲家」兩個領袖的話， 還是一般的分析師的看法？黎方國分析， 要留意的是泡沫破滅都有一個共同的跡象，就是政策干預，每一次泡沫破滅都是來自於政策的干預，主要是貨幣政策的緊縮，也就是升息。

黎方國認為，目前仍處在降息循環中，預估今年Fed至少有兩次降息，另外， 日本及中國也是採取寬鬆政策，市場不存在貨幣政策緊縮；他強調，從實際統計來看，所有泡沫破滅都是因為政策干預，目前並不存在。

黎方國表示，相較於過去幾次的投資泡沫，本輪AI投資比例相對輕微，網路時代的公司的本益比太高了，現在AI七雄都是有獲利的，本益比沒有這麼高；「A I的泡沫還是很輕微的，我們要參與泡沫、享受泡沫，加入這場財富重分配的契機」。

黎方國強調，多頭行情持續下，不要過度擔心，且不用預設高點；在布局上，黎方國看好AI相關，包括報價概念股的DRAM、被動元件；材料或規格改變概念股；軍工股例如無人機等；另外，題材上，搭上黃仁勳將來台的風潮，可以留意機器人概念股。

AI

延伸閱讀

台股31,890創歷史新高！郭哲榮揭川普「TACO」神助攻：避險情緒全消

黃仁勳隱晦談遭霸凌過往 母親驚人意志力影響深遠

黃仁勳月底訪陸 爭取銷售輝達H200晶片

工人因AI成當紅炸子雞？黃仁勳點名未來年薪「6位數美元」職業

相關新聞

千金軍團再擴編！信驊、聯發科領8檔創天價 昇達科入伍

台股23日在權王台積電（2330）、聯發科（2454）輪番領攻下，盤勢火力全開，大盤持續刷新盤中歷史新高。股王信驊（52...

台股39年大數據揭秘漲跌規律！每年「這幾個月」進場勝率最高

在加權指數與台股的一年表現當中，是否有其漲跌規律存在？若是有較明確的漲跌規律，只要每年挑在比較容易上漲的時機進場；在比較容易下跌的時機來臨前出場，這樣能否提高賺錢機率？今日文章來整理統計數據，整理加權

美債幾乎沒動...但暗潮洶湧！辣媽點3重點：短線雖沒大利多、領息族鎖高利

為什麼降息可能比你想得慢？ 昨晚美債殖利率幾乎沒動（10年期停在 4.25% 左右），看起來無聊，其實暗潮洶湧！幫大家整理三個你該知道的重點： 經濟比想像中好 初領失業救濟金人數只有20萬人（比

台股盤中、收盤再創新高 收31,961點、上漲215點 台積電小漲10元

台股23日反彈，盤中最高達32,042點，終場收31,961點，上漲215點，漲幅0.68%，成交量7,944億元，盤中...

AI 是否泡沫了？ 專家說只需觀察這個指標…

台股驚驚漲，持續刷新歷史紀錄，在不斷創高的過程中，AI是否泡沫的疑慮則是市場主要的擔憂重點，法人則是直言，到底是要相信「...

低軌衛星帶動首季營收季增近三成 法人大幅調高這檔供應鏈目標價

昇達科（3491）受惠低軌衛星產品需求強勁，法人預期第1季營收將季增近三成，呈現淡季不淡，基於成長動能明確且產業地位難以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。