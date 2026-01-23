AI 是否泡沫了？ 專家說只需觀察這個指標…

台股驚驚漲，持續刷新歷史紀錄，在不斷創高的過程中，AI是否泡沫的疑慮則是市場主要的擔憂重點，法人則是直言，到底是要相信「黃仁勳、魏哲家」兩個領袖的話， 還是一般的分析師？他強調，「AI是否泡沫了？只需觀察一個指標」，在多頭趨勢未變下，不要預設高點。

台股23日開高，早盤一度拉升至32,042.44點， 再創下歷史新高，不過， 盤中也曾一度急殺小翻黑，之後再往上拉升；隨著台股今年來不斷的創高， 是否該居高思危？市場上更常受到AI泡沫疑慮的影響，到底AI是否泡沫了？何時會破？都是市場關心的焦點。

統一投顧董事長黎方國表示，台積電（2330）在1月15日法說會時宣布今年資本支出達520~560億美元，主要是用來投資AI，且將AI需求未來5年的年複合成長率由45%上修為55~59%。

黎方國進一步指出，除了台積電真金白銀的投資AI之外，其實早在1月初的CES時，輝達執行長黃仁勳就提出了AI的「5層蛋糕架構」，從底層的電力到第2層的晶片、第3層的產業布建、第4層的AI模型到第5層的應用，都說明了AI的需求，目前AI投資比例仍相對輕微。

黎方國強調，到底是要相信「黃仁勳、魏哲家」兩個領袖的話， 還是一般的分析師的看法？黎方國分析， 要留意的是泡沫破滅都有一個共同的跡象，就是政策干預，每一次泡沫破滅都是來自於政策的干預，主要是貨幣政策的緊縮，也就是升息。

黎方國認為，目前仍處在降息循環中，預估今年Fed至少有兩次降息，另外， 日本及中國也是採取寬鬆政策，市場不存在貨幣政策緊縮；他強調，從實際統計來看，所有泡沫破滅都是因為政策干預，目前並不存在。

黎方國表示，相較於過去幾次的投資泡沫，本輪AI投資比例相對輕微，網路時代的公司的本益比太高了，現在AI七雄都是有獲利的，本益比沒有這麼高；「A I的泡沫還是很輕微的，我們要參與泡沫、享受泡沫，加入這場財富重分配的契機」。

黎方國強調，多頭行情持續下，不要過度擔心，且不用預設高點；在布局上，黎方國看好AI相關，包括報價概念股的DRAM、被動元件；材料或規格改變概念股；軍工股例如無人機等；另外，題材上，搭上黃仁勳將來台的風潮，可以留意機器人概念股。