低軌衛星帶動首季營收季增近三成 法人大幅調高這檔供應鏈目標價

昇達科（3491）受惠低軌衛星產品需求強勁，法人預期第1季營收將季增近三成，呈現淡季不淡，基於成長動能明確且產業地位難以替代，將本益比由35倍，大幅調高至過去二年區間上緣的50倍，升幅超過一倍水準，目標價達1,100元。

昇達科去年第4季營收8.3億元，季增72.4%，年增38.5%，主因在於低軌道衛星客戶拉貨動能強勁，毛利率達58.6%，每股稅後盈餘3.2元。2025年低軌道衛星產品占比由2024年的42.8%進一步提升到59%，帶動全年每股稅後盈餘達7.8元。

大型本國投顧分析，近期低軌道衛星產品客戶需求持續增加，昇達科目前在手訂單已較去年第4季約11億元提高至約18億元，預計上半年出貨維持強勁，且無懼傳統淡季效應，預估第1季營收將季增至10.8億元。

低軌道衛星產品仍為昇達科今年主要成長動能，法人指出，除目前主要兩大客戶分別進入大量發射期與持續升級至下一代衛星外，其他客戶需求亦持續成長。

至於微波產品線則看好客戶在印度需求將逐漸回升，並預期射頻天線業務將穩定成長。法人表示，因應未來三年營收成長所需，昇達科規畫在越南與台灣擴充產能。