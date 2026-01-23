快訊

直視戰爭的女人！被炸死的烏克蘭作家專書出版

藍白再祭人數優勢 邀賴總統國情報告案表決通過

茗香園、東引快刀博弈水房 檢警搜索拘提股東、部門主管2人到案

低軌衛星帶動首季營收季增近三成 法人大幅調高這檔供應鏈目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

昇達科（3491）受惠低軌衛星產品需求強勁，法人預期第1季營收將季增近三成，呈現淡季不淡，基於成長動能明確且產業地位難以替代，將本益比由35倍，大幅調高至過去二年區間上緣的50倍，升幅超過一倍水準，目標價達1,100元。

昇達科去年第4季營收8.3億元，季增72.4%，年增38.5%，主因在於低軌道衛星客戶拉貨動能強勁，毛利率達58.6%，每股稅後盈餘3.2元。2025年低軌道衛星產品占比由2024年的42.8%進一步提升到59%，帶動全年每股稅後盈餘達7.8元。

大型本國投顧分析，近期低軌道衛星產品客戶需求持續增加，昇達科目前在手訂單已較去年第4季約11億元提高至約18億元，預計上半年出貨維持強勁，且無懼傳統淡季效應，預估第1季營收將季增至10.8億元。

低軌道衛星產品仍為昇達科今年主要成長動能，法人指出，除目前主要兩大客戶分別進入大量發射期與持續升級至下一代衛星外，其他客戶需求亦持續成長。

至於微波產品線則看好客戶在印度需求將逐漸回升，並預期射頻天線業務將穩定成長。法人表示，因應未來三年營收成長所需，昇達科規畫在越南與台灣擴充產能。

昇達科 營收

延伸閱讀

低軌衛星概念股添新兵！益材科技今豋興櫃 盤中價一度站上198元

台股再添「千金」昇達科搭衛星衝破千元大關

台股漲逾200點衝破32,000點創新高 台積電開高10元

台股翻轉！認錯買盤回補 股王信驊、權王台積連袂上攻

相關新聞

台股39年大數據揭秘漲跌規律！每年「這幾個月」進場勝率最高

在加權指數與台股的一年表現當中，是否有其漲跌規律存在？若是有較明確的漲跌規律，只要每年挑在比較容易上漲的時機進場；在比較容易下跌的時機來臨前出場，這樣能否提高賺錢機率？今日文章來整理統計數據，整理加權

台塑、中鋼、台泥...不再適合存股？專家：公司要有獲利前景才有存的價值

想跟你聊聊存股這件事，在這幾年出現了怎樣的變化。 以前談到存股，像是台塑、中鋼、台泥這些被認為不會倒的老牌大型傳產，從2021年後一路下跌，跌幅到現在大概都有個五六成。但值得注意的是，即便股價長期走弱，在2023年之前，台泥也是每月定期定額名單的前10名，即便是在2025年中都還有個前20名。 中鋼也差不多的情況，股價沒什麼起色，股東人數倒是持續增加到了132萬人，是股東人數第二多的股票，台泥則是第九名。這說明台泥、中鋼這些老牌的傳統大廠，在台灣投資人心中的分量其實非常高。 不過存股這種事是這樣的，如果公司獲利持續成長，或至少夠穩，看好未來的前提下，持續累積張數，跟公司共同成長是對的。 但投資是沒有什麼永遠的承諾，古今中外也沒有哪一家公司可以基業長青，所以存股也要關心存的標的是什麼，確保競爭力是否還在線，以及如果時空環境與條件都改變的時候，有沒有需要換股。

美債幾乎沒動...但暗潮洶湧！辣媽點3重點：短線雖沒大利多、領息族鎖高利

為什麼降息可能比你想得慢？ 昨晚美債殖利率幾乎沒動（10年期停在 4.25% 左右），看起來無聊，其實暗潮洶湧！幫大家整理三個你該知道的重點： 經濟比想像中好 初領失業救濟金人數只有20萬人（比

賴總統喊推動「綠電極大化」雲豹能源強鎖漲停

總統賴清德22日強調，台灣會供電穩定，並持續積極推動再生能源，讓「綠電極大化」，並強化電網韌性，讓電力供給更加穩定。受此...

信驊攻9000元聯發科漲停　台股震盪盤中漲勢收斂

台指期夜盤終場首次站上32000點，台股今天早盤堅挺，最高觸32042.44點，上漲296.36點，再創歷史新高，不過爆...

外電認關稅疑慮降溫、AI 晶片情緒升溫 聯發科早盤亮燈漲停

IC設計龍頭聯發科（2454）23日早盤股價強勢表態，開盤後迅速走高並鎖在漲停價1,630元，較昨收1,485元上漲14...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。