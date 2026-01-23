賴總統喊推動「綠電極大化」雲豹能源強鎖漲停

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
雲豹能源總經理趙書閔。圖/本報資料照片
總統賴清德22日強調，台灣會供電穩定，並持續積極推動再生能源，讓「綠電極大化」，並強化電網韌性，讓電力供給更加穩定。受此消息激勵，綠電三雄雲豹能源（6869）、森崴能源（6806）、泓德能源（6873）23日盤中都大漲。其中雲豹能源漲停亮燈，森崴能源漲幅約8%，泓德能源漲幅逾3%。

賴總統22日在國家氣候變遷對策委員會第六次委員會中裁示，要持續拓展綠色能源的開發應用。請經濟部、農業部、環境部等部會，主動盤點並排除法規障礙，建立具備「法制安定性」的環境，用制度的穩定，換取民間長期的投資信心。

經濟部次長賴建信說，以離岸風場為例，今年第一季將會結合各部會的協助，把未來所需要的風場盤點出來，希望今年下半年完成離岸風電區塊開發三之三期遴選。賴建信表示，整體綠能發展在國際上雖然有些逆風情況，主要原因是屋價飆漲、各國主張有些更動，但我國對離岸風電發展仍認為很樂觀。

針對太陽能光電，太陽能會著重在屋頂型光電，包括家戶、農畜舍設施的屋頂型光電。賴建信說，未來1000平方公尺以上的新建物、舊有建物改建，必須依循規範設置屋頂型光電，推動的同時也會跟相關利害關係人溝通，辦說明會以及技術指引落實政策。去年經濟部與內政部也合作公告子法，正式施行日期簽報到行政院，希望8月中開始實行。

綠電三雄中以雲豹能源走勢最強，股價攻上漲停板118元，漲停鎖死，站上半年線。森崴能源盤中也同步大漲約8%，也站上半年線，泓德能源則遇上反壓，盤中漲幅逾3%。

雲豹能源昨日也發布好消息，旗下系統級儲能子公司台普威能源，取得一項大型光儲工程統包（EPC）案，總規模達48MW／185.7MWh，屬目前國內規模最大的光儲整合工程之一，將配合和暄綠能（HEXA Renewables）光儲整合專案執行，預計今年上半年動工。

雲豹能源旗下售電子公司天能綠電（7842）21日也宣布櫃買中心通過公司上櫃申請，天能綠電成立於2021年，雲豹能源持股約八成。三年間以母公司雲豹能源綠電整合優勢以及公司策略，陸續取得日月光（3711）、美光、Gogoro、玉山金控（2884）等國內外大廠的綠電轉供合約。根據經濟部能源署《2025年售電月報》統計，天能綠電2025年綠電交易量近4.2億度，居國內民營售電業第一。

天能綠電 雲豹能源 經濟部

