信驊攻9000元聯發科漲停　台股震盪盤中漲勢收斂

快訊

中央社／ 台北23日電
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台指期夜盤終場首次站上32000點，台股今天早盤堅挺，最高觸32042.44點，上漲296.36點，再創歷史新高，不過爆量攻高後獲利了結賣壓浮現，台股走勢震盪一度翻黑，上下波動近350點，力守5日線約31657點，盤中台積電翻紅，聯發科鎖漲停，助攻台股反彈。

加權指數11時達31857.14點，上漲111.06點，成交值放大至新台幣5121億元，其中代表中小型股的櫃買OTC指數早盤觸301.16點，創25年多來波段高點，電子指數早盤觸歷史新高1957.58點後拉回震盪，金融指數盤中翻黑跌0.2%。

權王台積電盤中翻紅觸1770元，權后台達電勁揚2%，觸1285元新天價，電子權值股聯發科盤中鎖漲停1630元，日月光投控勁揚3%。鴻海翻黑，記憶體南亞科、華邦電走勢震盪。

股價超過千元的高價股漲多於跌，昇達科躋身千元行列，高價股暫居「31千金」。股王信驊盤中首次攻上9000元大關，最高觸9175元。

摩爾投顧分析師林漢偉分析，美股費半指數再創新高，帶動台股今天早盤持續攻高「驚驚漲」，電子權值股表現強勁，代表資金持續在龍頭權值股點火，不過加權指數早盤創高後拉回一度翻黑，主要是創高爆量，部分投資人獲利了結賣壓浮現，林漢偉指出，這是正常能量釋放，指標性龍頭股回穩，推動台股盤中翻紅。

展望台股後市，林漢偉指出，類股輪動快速，觀察台股今天是否再爆新大量超過9500億元，留意投信和外資布局動向，以及下週美股指標科技大廠財報公布和今年資本支出展望。

