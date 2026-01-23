外電認關稅疑慮降溫、AI 晶片情緒升溫 聯發科早盤亮燈漲停

IC設計龍頭聯發科（2454）23日早盤股價強勢表態，開盤後迅速走高並鎖在漲停價1,630元，較昨收1,485元上漲145元、漲幅9.76%；成交量1.7萬張，成交金額來到272億元。

近期帶動市場情緒的主軸，首先是美國關稅與地緣政治不確定性暫時降溫。路透指出，美國總統川普撤回先前與格陵蘭相關、針對歐洲盟友的關稅威脅，市場風險偏好回升，帶動全球股市走高、美元走弱；同時也提到投資人回頭買股，並關注美國經濟數據展現的韌性。其次，AI題材對半導體股的支撐仍在延燒。彭博報導指出，在達沃斯相關談話帶動下，全球晶片股走勢偏強，市場對AI投資熱度延續的預期，持續強化半導體族群的風險偏好。

供需面上，PC代工大廠仁寶（2324）昨日於旺年會上指出，記憶體價格上行的壓力可能延續，背後原因與AI資料中心擴建、供應優先配置至AI伺服器所需的高頻寬記憶體（HBM）相關；同日路透也報導英特爾對AI資料中心伺服器晶片需求「超預期」的供應挑戰，反映AI資料中心需求仍是晶片產業的核心敘事之一。

全球市場在關稅疑慮暫緩後，資金風險偏好回升，而AI帶動的半導體情緒同步轉熱，推升台股大型科技權值股成為資金集中表態的方向。