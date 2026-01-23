快訊

外電認關稅疑慮降溫、AI 晶片情緒升溫 聯發科早盤亮燈漲停

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

IC設計龍頭聯發科（2454）23日早盤股價強勢表態，開盤後迅速走高並鎖在漲停價1,630元，較昨收1,485元上漲145元、漲幅9.76%；成交量1.7萬張，成交金額來到272億元。

近期帶動市場情緒的主軸，首先是美國關稅與地緣政治不確定性暫時降溫。路透指出，美國總統川普撤回先前與格陵蘭相關、針對歐洲盟友的關稅威脅，市場風險偏好回升，帶動全球股市走高、美元走弱；同時也提到投資人回頭買股，並關注美國經濟數據展現的韌性。其次，AI題材對半導體股的支撐仍在延燒。彭博報導指出，在達沃斯相關談話帶動下，全球晶片股走勢偏強，市場對AI投資熱度延續的預期，持續強化半導體族群的風險偏好。

供需面上，PC代工大廠仁寶（2324）昨日於旺年會上指出，記憶體價格上行的壓力可能延續，背後原因與AI資料中心擴建、供應優先配置至AI伺服器所需的高頻寬記憶體（HBM）相關；同日路透也報導英特爾對AI資料中心伺服器晶片需求「超預期」的供應挑戰，反映AI資料中心需求仍是晶片產業的核心敘事之一。

全球市場在關稅疑慮暫緩後，資金風險偏好回升，而AI帶動的半導體情緒同步轉熱，推升台股大型科技權值股成為資金集中表態的方向。

AI 市場

台股39年大數據揭秘漲跌規律！每年「這幾個月」進場勝率最高

在加權指數與台股的一年表現當中，是否有其漲跌規律存在？若是有較明確的漲跌規律，只要每年挑在比較容易上漲的時機進場；在比較容易下跌的時機來臨前出場，這樣能否提高賺錢機率？今日文章來整理統計數據，整理加權

台塑、中鋼、台泥...不再適合存股？專家：公司要有獲利前景才有存的價值

想跟你聊聊存股這件事，在這幾年出現了怎樣的變化。 以前談到存股，像是台塑、中鋼、台泥這些被認為不會倒的老牌大型傳產，從2021年後一路下跌，跌幅到現在大概都有個五六成。但值得注意的是，即便股價長期走弱，在2023年之前，台泥也是每月定期定額名單的前10名，即便是在2025年中都還有個前20名。 中鋼也差不多的情況，股價沒什麼起色，股東人數倒是持續增加到了132萬人，是股東人數第二多的股票，台泥則是第九名。這說明台泥、中鋼這些老牌的傳統大廠，在台灣投資人心中的分量其實非常高。 不過存股這種事是這樣的，如果公司獲利持續成長，或至少夠穩，看好未來的前提下，持續累積張數，跟公司共同成長是對的。 但投資是沒有什麼永遠的承諾，古今中外也沒有哪一家公司可以基業長青，所以存股也要關心存的標的是什麼，確保競爭力是否還在線，以及如果時空環境與條件都改變的時候，有沒有需要換股。

美債幾乎沒動...但暗潮洶湧！辣媽點3重點：短線雖沒大利多、領息族鎖高利

為什麼降息可能比你想得慢？ 昨晚美債殖利率幾乎沒動（10年期停在 4.25% 左右），看起來無聊，其實暗潮洶湧！幫大家整理三個你該知道的重點： 經濟比想像中好 初領失業救濟金人數只有20萬人（比

賴總統喊推動「綠電極大化」雲豹能源強鎖漲停

總統賴清德22日強調，台灣會供電穩定，並持續積極推動再生能源，讓「綠電極大化」，並強化電網韌性，讓電力供給更加穩定。受此...

信驊攻9000元聯發科漲停　台股震盪盤中漲勢收斂

台指期夜盤終場首次站上32000點，台股今天早盤堅挺，最高觸32042.44點，上漲296.36點，再創歷史新高，不過爆...

