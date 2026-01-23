SpaceX題材發酵！耀華、華通亮燈漲停 這檔 ETF 續創新高價

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
SpaceX馬斯克資料中心上太空題材發酵，概念股噴發。（路透）
SpaceX馬斯克資料中心上太空題材發酵，華通（2313）及燿華（2367）23日雙雙亮燈漲停，不想選股、又想參與全球太空衛星通訊商機，法人建議，就選全台唯一鎖定全球太空衛星主題的第一金太空衛星ETF（00910），今日衝高到57元又創歷史新高。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝分析，從國內外強勢標背後的營運題材分析，今年太空衛星產業發展將是「商用太空站」、「月球探索基礎設施」等建置啟動年，太空產業目前處於類似1990年代網際網路即將爆發成長的前夕，呈現硬體成本下降、軟體應用增加的良性循環。

此外，曾萬勝也說明，各國政府政策也是支撐太空板塊股價強漲的支撐，像是：美國政府2026年預算中，將政府主導的大規模火箭發射計畫，由NASA的火箭任務，轉向撥給民間企業發射，政府擁有的太空發射系統(SLS)火箭；另外，可以留意低軌道(LEO)衛星將朝商業化發展，美國今年度預算案確認國際太空站(ISS)將在2030年退役，2026年起可望大舉進行商業太空站開發。

第1季陸續將啟動的發射任務，包括00910成份股中的直覺機器(Intuitive Machines)與SpaceX火箭搭載，已於1月14日執行第二次商業登月任務發射；1月下旬有SpaceX星鏈與美國空間開發局(SDA)進行國防追蹤衛星群的密集佈署期，技術供應商有火箭實驗室、黑天科技，及台灣供應鏈的硬體支援等。

曾萬勝強調，SpaceX將在今年進行IPO的消息，加上美國政府對航太衛星通訊的預算加碼支持，商業通訊衛星、低軌衛星在美中空戰競爭中強力佈署等，太空產業成為國家安全與科技轉型下的「剛性需求」，這也吸引資金大量湧入台廠及全球衛星通訊中小型成長股，驅動近期股價飆漲，投資人參與太空衛星通訊商機，除了挑選相關個股，還能透過太空衛星ETF掌握太空產業長線成長紅利。

太空 火箭 美國

