高檔爆大量？台股大盤量能估近一兆 生技股走強

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股23日開盤後一度衝上32,000點大關，但隨後急殺翻黑，上下震盪349.29點，不過盤中又向上拉升逾百點。今日預估量能近一兆，將為今年以來的最大量。生技族群23日在各族群中表現較為亮眼，上市生技指數盤中漲幅約1.7%，華安（6657）漲幅逾8%，藥華藥（6446）上漲逾4%，保瑞（6472）、全福生技（6885）上漲逾3%；上櫃聲技中優盛（4121）、生華科（6492）都攻上漲停，其中生華科拉出第二根漲停板。

上市生技指數今日漲幅僅次於電子組件及數位雲端，整體類股漲幅為上市類股中第三名，表現不俗，在大盤衝上3,2000點，且今日預估成交量近一兆，恐有高檔爆大量之疑。生技股成部分資金的停泊處，指標股藥華藥盤中漲幅逾4%，保瑞上漲逾3%；表現最為強勢的為上櫃生技個股，優盛、生華科都漲停亮燈。

生華科去年12月29日公告，自主研發的新藥 Pidnarulex（CX-5461）將和抗體藥物複合體（ADC）Trastuzumab Deruxtecan（商品名Enhertu）聯合使用進行臨床 1b 試驗，在美國國家癌症研究所 NCI-NExT 計畫的主導及支持下，全力搶攻全球腫瘤治療藥物最具潛力的新興領域。

Enhertu是由英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）與日本第一三共（Daiichi Sankyo）合作開發，並已成功上市，成為全球第一個針對 HER2 低表達轉移性乳癌獲准的 ADC 標靶療法。

生華科表示，全球 ADC 市場正以年複合成長率 28.4% 的速度快速擴張，預估至 2029 年可突破470 億美元，生華科憑藉 CX-5461 與 Enhertu 的臨床布局，將有機會直接切入這一高成長的明星賽道。

藥華藥旗下新藥P1101於美國申請新適應症原發性血小板過多症（ET）藥證進展順利，已獲美國食品及藥物管理局（FDA）通知，藥華藥表示，完成審查之目標日期為美國時間今年8月30日。

藥華藥2025年12月營收19.2億元，月增23.84%、年增69.93%，創下新高；藥華藥表示，美、日銷售團隊於2025年分別擴編65%及45%的效益，已開始顯著貢獻，展望2026年，營運有望持續大幅躍進。

藥華藥 生技族群

