台股39年大數據揭秘漲跌規律！每年「這幾個月」進場勝率最高

在加權指數與台股的一年表現當中，是否有其漲跌規律存在？若是有較明確的漲跌規律，只要每年挑在比較容易上漲的時機進場；在比較容易下跌的時機來臨前出場，這樣能否提高賺錢機率？今日文章來整理統計數據，整理加權指數每年1到12月的漲跌機率與幅度...資料統計自1987年~2025年，共39年時間！

加權指數如果以每月漲跌機率搭配平均漲跌點數合併觀察...每年上漲機率急升+下跌機率急降(開口擴大)就是發生在11月。

而10月與11月的平均漲跌幅變化，10月-1.34%變為11月2.23%，因此台股每年當中最容易上漲的時間段，是從11月開始，我們再來看容易上漲的時間持續到多久？每年上漲機率急降+下跌機率急升(開口縮小)就是發生在3月過後。

這統計39年的期間，其實加權指數當中已經大大小小，經歷涵蓋多少的黑天鵝與利空事件，最後整理的規律，也就是統計結果最容易上漲的時間段，就在每年的11月份開始，一直持續到隔年度的3月份，上漲強度開始走下坡！

若再仔細觀察，4月份的上漲機率在51%，平均漲幅在2.03%，5月份則是上漲機率剩49%，平均漲幅在0.24%，所以最容易上漲時段，每年的11月份開始到隔年度3月份；如果市況表現佳，則有機會延伸到4月，最長延伸至5月。

我們再來看每年這最容易上漲的時間段，以什麼事件發生？

大盤每年最容易上漲的時間段，與每年度的財報空窗期重疊！

每一年自11月14日，上市公司公布第三季季報後，除了每月10日公告前一月營收資料；就得等到來年3月31日前，才會公布上一年度的年報。

這段時間約莫有4~5個月暫無重大財報公布，市場稱為財報空窗期！空窗期期間，研究機構會依據前三季成績預估全年狀況，甚至往往在每年1月10日，上市櫃公司公布去年12月營收數據，對於有長期密切觀察的公司，就能隱約推估公司全年度的每股盈餘。

公司營收表現好，往往有研究機構的投資單位都會率先布局，甚至每年度1月10日過後，會邀請上市櫃公司參加投資論壇，用意即是如此。

等到上市櫃公司3月31日，公布去年年報成績，數據正確往往太慢，另外每年度的農曆過年過後，大事件就是上市櫃公司開始召開董事會。

董事會當中的常規議題，就是確定公司去年度的盈餘與股利分配案，市櫃公司董事會召開過後，若股利配發優於往年，甚至除上股價得到的殖利率夠高，往往容易引發市場的買盤關注，這是每年台股在3月過後，多方氣勢得以延伸到4月、5月的重要因素（每家公司開董事會時間不一）。

這裡要特別留意的是，年報公布的3月31日是最後公告期限，並非是只有這天才能公布，財報成績好的公司往往會提前公布；但是最遲的公布期限，就是在每年的3月31日（月營收、季報也是如此）

另外使用資料要特別留意的是，加權指數畢竟是所有股票的平均結果，加權指數上漲也並非所有股票上漲，尤其是現在台股市值化情況相當嚴重，以1月15日收盤價，台積電、鴻海、台達電、聯發科四檔股票，累加權重就達到52.18%。

另外近期日月光投控市值超越國泰金與富邦金，成為市值當中第五大。

只是你若是股票要做短線操作，想找飆股就得趁大盤多頭時期（較安全），大盤要是在盤整時期，其實中小型股也容易出飆股...每年度的8月~10月，反而是應該考慮休息收手，或者減少部位做好資金控管！

另外近期你會常聽到，元月行情容易漲？有趣的議題是，元月行情指的是國曆的1月份？還是農曆的1月份？

若對應最上面一張圖(各月漲跌統計)，國曆1月份上漲機率58%並非最高，最高12月上漲機率77%，而2月與3月上漲機率在67%，對照統計數據，應該較傾向是農曆月份（藉本文一併討論，就不再另闢專篇），今日文章討論大盤一年當中，最容易上漲與容易下跌時段，希望對您有所幫助。

