快訊

戰後最短16天決戰大選！日相高市早苗賭上大位 今下午解散眾議院

靈動老師爆紅翻車！「黑白顛周媛」魅力課撈金破億　抖音出手永久封號

台南國科會資安大樓今晨傳火警！3樓無人機區燒毀

台塑、中鋼、台泥...不再適合存股？專家：公司要有獲利前景才有存的價值

聯合新聞網／ 玩股網
台塑、中鋼、台泥產業結構已漸漸式微，是否繼續存股值得投資人注意。台股示意圖／中央社
台塑、中鋼、台泥產業結構已漸漸式微，是否繼續存股值得投資人注意。台股示意圖／中央社

想跟你聊聊存股這件事，在這幾年出現了怎樣的變化。

以前談到存股，像是台塑、中鋼、台泥這些被認為不會倒的老牌大型傳產，從2021年後一路下跌，跌幅到現在大概都有個五六成。但值得注意的是，即便股價長期走弱，在2023年之前，台泥也是每月定期定額名單的前10名，即便是在2025年中都還有個前20名。

中鋼也差不多的情況，股價沒什麼起色，股東人數倒是持續增加到了132萬人，是股東人數第二多的股票，台泥則是第九名。這說明台泥、中鋼這些老牌的傳統大廠，在台灣投資人心中的分量其實非常高。

不過存股這種事是這樣的，如果公司獲利持續成長，或至少夠穩，看好未來的前提下，持續累積張數，跟公司共同成長是對的。

但投資是沒有什麼永遠的承諾，古今中外也沒有哪一家公司可以基業長青，所以存股也要關心存的標的是什麼，確保競爭力是否還在線，以及如果時空環境與條件都改變的時候，有沒有需要換股。

剛說的幾家大型傳產，就面臨時局條件改變的困境。2015年東協經濟共同體成立，水泥、鋼鐵這類原物料產量開始快速增加，成員國越南從水泥進口國直接變成出口國，2018年水泥出口約3100萬頓，金額來到12億美元，成為全球第一大水泥出口國，甚或近十年越南匯率貶值了23.21%，連帶提升了越南水泥的價格優勢。

來自中國的競爭也很激烈，2024年水泥與鋼鐵產量分別為47%與53%，為全球產量最大的國家。雖然水泥從2017年出口達到高峰後下滑，但主要供應內需市場，直到最近幾年內需市場大幅衰退，鋼鐵、水泥紛紛轉為外銷。

簡單說，台灣水泥與鋼鐵產業，即使是島內龍頭，也得面對低成本國家的全球競爭。

再加上2026年台灣也開徵碳權費用，2027年還有來自歐盟的碳關稅，傳統產業面臨的壓力持續上升。這些都不是公司自己努力一下就能撐過去的，如果技術沒有比較厲害，價格又比人家貴，賣不動是注定的。

存股如果存的是單一間公司，就要分辨營運狀況如何，是產業面整體的問題，還是單一個股中鋼、台泥表現掉隊。

有可能是可以想像的景氣循環，未來會可能會轉好，但也有可能是產業結構變了，寒冬後還有漫漫長夜。如果只是景氣循環，前者當然可以存；但若是產業結構已經改變、未來難以翻身，就應該果斷換股。

台股再怎麼說，也有1800檔股票，還可以存ETF，如果你不是公司高層，沒必要跟著已經走下坡的公司一起待在絕情谷底。

看不到前景的個股卻放不了手，應該問自己：是真的能等得到未來，或是沈沒成本的心理偏誤？投資是看未來的事，股價會不會有起色，跟你的成本有多低、有多少的時間複利，其實關聯性是不大的。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：【時代變了】台泥、中鋼是存一個傳產龍頭低檔佈局，或只剩抱著不放的沈沒成本？

台塑 2002中鋼 1101台泥

玩股網

追蹤

相關新聞

台股39年大數據揭秘漲跌規律！每年「這幾個月」進場勝率最高

在加權指數與台股的一年表現當中，是否有其漲跌規律存在？若是有較明確的漲跌規律，只要每年挑在比較容易上漲的時機進場；在比較容易下跌的時機來臨前出場，這樣能否提高賺錢機率？今日文章來整理統計數據，整理加權

台塑、中鋼、台泥...不再適合存股？專家：公司要有獲利前景才有存的價值

想跟你聊聊存股這件事，在這幾年出現了怎樣的變化。 以前談到存股，像是台塑、中鋼、台泥這些被認為不會倒的老牌大型傳產，從2021年後一路下跌，跌幅到現在大概都有個五六成。但值得注意的是，即便股價長期走弱，在2023年之前，台泥也是每月定期定額名單的前10名，即便是在2025年中都還有個前20名。 中鋼也差不多的情況，股價沒什麼起色，股東人數倒是持續增加到了132萬人，是股東人數第二多的股票，台泥則是第九名。這說明台泥、中鋼這些老牌的傳統大廠，在台灣投資人心中的分量其實非常高。 不過存股這種事是這樣的，如果公司獲利持續成長，或至少夠穩，看好未來的前提下，持續累積張數，跟公司共同成長是對的。 但投資是沒有什麼永遠的承諾，古今中外也沒有哪一家公司可以基業長青，所以存股也要關心存的標的是什麼，確保競爭力是否還在線，以及如果時空環境與條件都改變的時候，有沒有需要換股。

美債幾乎沒動...但暗潮洶湧！辣媽點3重點：短線雖沒大利多、領息族鎖高利

為什麼降息可能比你想得慢？ 昨晚美債殖利率幾乎沒動（10年期停在 4.25% 左右），看起來無聊，其實暗潮洶湧！幫大家整理三個你該知道的重點： 經濟比想像中好 初領失業救濟金人數只有20萬人（比

台股漲逾200點衝破32,000點創新高 台積電開高10元

台股23日開盤指數上漲42.69點，開盤指數為31,788.77點；多頭強拉突破31,200點關卡，上漲超過200點，再...

萬元不是夢？信驊飆破9,000元再寫股王傳奇

台股股王再刷新天花板。受惠外資最新報告力挺，BMC晶片龍頭信驊（5274）23日股價開高走高，盤中一舉衝破9000元整...

聯發科漲停創新高價 法人細說分明

聯發科（2454）23日開盤不久就亮燈漲停，成交值也超過台積電（2330），聯發科強勢也帶動創意（3443）等ASIC概...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。