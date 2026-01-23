台塑、中鋼、台泥...不再適合存股？專家：公司要有獲利前景才有存的價值

想跟你聊聊存股這件事，在這幾年出現了怎樣的變化。

以前談到存股，像是台塑、中鋼、台泥這些被認為不會倒的老牌大型傳產，從2021年後一路下跌，跌幅到現在大概都有個五六成。但值得注意的是，即便股價長期走弱，在2023年之前，台泥也是每月定期定額名單的前10名，即便是在2025年中都還有個前20名。

中鋼也差不多的情況，股價沒什麼起色，股東人數倒是持續增加到了132萬人，是股東人數第二多的股票，台泥則是第九名。這說明台泥、中鋼這些老牌的傳統大廠，在台灣投資人心中的分量其實非常高。

不過存股這種事是這樣的，如果公司獲利持續成長，或至少夠穩，看好未來的前提下，持續累積張數，跟公司共同成長是對的。

但投資是沒有什麼永遠的承諾，古今中外也沒有哪一家公司可以基業長青，所以存股也要關心存的標的是什麼，確保競爭力是否還在線，以及如果時空環境與條件都改變的時候，有沒有需要換股。

剛說的幾家大型傳產，就面臨時局條件改變的困境。2015年東協經濟共同體成立，水泥、鋼鐵這類原物料產量開始快速增加，成員國越南從水泥進口國直接變成出口國，2018年水泥出口約3100萬頓，金額來到12億美元，成為全球第一大水泥出口國，甚或近十年越南匯率貶值了23.21%，連帶提升了越南水泥的價格優勢。

來自中國的競爭也很激烈，2024年水泥與鋼鐵產量分別為47%與53%，為全球產量最大的國家。雖然水泥從2017年出口達到高峰後下滑，但主要供應內需市場，直到最近幾年內需市場大幅衰退，鋼鐵、水泥紛紛轉為外銷。

簡單說，台灣水泥與鋼鐵產業，即使是島內龍頭，也得面對低成本國家的全球競爭。

再加上2026年台灣也開徵碳權費用，2027年還有來自歐盟的碳關稅，傳統產業面臨的壓力持續上升。這些都不是公司自己努力一下就能撐過去的，如果技術沒有比較厲害，價格又比人家貴，賣不動是注定的。

存股如果存的是單一間公司，就要分辨營運狀況如何，是產業面整體的問題，還是單一個股中鋼、台泥表現掉隊。

有可能是可以想像的景氣循環，未來會可能會轉好，但也有可能是產業結構變了，寒冬後還有漫漫長夜。如果只是景氣循環，前者當然可以存；但若是產業結構已經改變、未來難以翻身，就應該果斷換股。

台股再怎麼說，也有1800檔股票，還可以存ETF，如果你不是公司高層，沒必要跟著已經走下坡的公司一起待在絕情谷底。

看不到前景的個股卻放不了手，應該問自己：是真的能等得到未來，或是沈沒成本的心理偏誤？投資是看未來的事，股價會不會有起色，跟你的成本有多低、有多少的時間複利，其實關聯性是不大的。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：【時代變了】台泥、中鋼是存一個傳產龍頭低檔佈局，或只剩抱著不放的沈沒成本？