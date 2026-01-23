美債幾乎沒動...但暗潮洶湧！辣媽點3重點：短線雖沒大利多、領息族鎖高利

為什麼降息可能比你想得慢？

昨晚美債殖利率幾乎沒動（10年期停在 4.25% 左右），看起來無聊，其實暗潮洶湧！幫大家整理三個你該知道的重點：

經濟比想像中好

初領失業救濟金人數只有20萬人（比預期還低）。簡單說：市場解讀，這樣的就業市場狀態仍不錯，當經濟這麼強，聯準會就更有底氣維持高利率，不用急著降息救市。

通膨乖乖聽話 但還沒消失

PCE數據（聯準會最愛的通膨指標）符合預期。這代表物價有在控制中，但也沒低到可以讓聯準會大放水。

注意：華爾街修正預期之後，認為2026年的降息次數可能只有1~2次，比原本想的更少。

政治雜音：鮑爾要下台了？川普透露他心中已有新的聯準會主席人選，加上原本要對格陵蘭課稅的威脅暫時取消，政治上的變數還是很多，這也是為什麼市場現在選擇「觀望」的原因。

快速結論：短線上債券價格可能就繼續盤整，短期暫時沒有大利多，但對於債券ETF領息族來說，這反而代表我們能鎖住高利息的時間變長了。

◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。