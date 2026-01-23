快訊

戰後最短16天決戰大選！日相高市早苗賭上大位 今下午解散眾議院

靈動老師爆紅翻車！「黑白顛周媛」魅力課撈金破億　抖音出手永久封號

台南國科會資安大樓今晨傳火警！3樓無人機區燒毀

聽新聞
0:00 / 0:00

萬元不是夢？信驊飆破9,000元再寫股王傳奇

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
信驊董事長林鴻明。記者李孟珊攝影／聯合報系資料照
信驊董事長林鴻明。記者李孟珊攝影／聯合報系資料照

台股股王再刷新天花板。受惠外資最新報告力挺，BMC晶片龍頭信驊（5274）23日股價開高走高，盤中一舉衝破9000元整數關卡，目前最高來到9,715元，改寫台股股王新里程碑。外資看好其新產品與AI、雲端伺服器需求雙引擎，目標價大幅上修至萬元關卡，市場買盤持續湧入。

美系外資最新報告指出，信驊有望切入新客戶，新一代BMC晶片AST2700將率先導入輝達（NVIDIA）Rubin Ultra平台，重申「優於大盤」評等，並將目標價由7,500元一口氣上調至10,000元，調幅高達33%，反映對後續營運成長的信心。該外資同時指出，現行主力產品AST2600預計仍將於2026年持續被輝達Rubin平台採用，顯示信驊在AI伺服器世代交替中的關鍵地位。

就產能與供應鏈面來看，外資也觀察到信驊正針對供應商海外廠區的E-glass進行認證，完成後可望大幅提升供應能力，以因應BMC需求長期強勁的趨勢，對營運形成中長線支撐。

除AI伺服器外，一般型伺服器需求同樣成為成長動能。美系外資指出，雲端服務供應商（CSP）對一般伺服器的需求維持強勁，原因在於部分強化學習與輔助型AI任務，正從高階AI伺服器轉移至一般伺服器執行，以提升整體運算效率；同時，持續進行的CPU換機潮亦推升出貨動能。另一方面，AI應用帶動的資料量爆發，亦推升儲存需求，為信驊創造另一項結構性成長機會。

基本面數據同樣亮眼。信驊2025年12月營收達8.72億元，月增3.80%、年增18.37%；第4季營收24.43億元，季增4.85%、年增16.13%，單月、單季雙雙改寫新高；全年營收90.85億元，年增逾40%，再創歷史新高。外資指出，第4季營收主要受惠於BMC需求強勁及BT載板配置改善，表現較市場預期高出約7%。

法人進一步表示，信驊在全球BMC市場市占率高達70%至80%，意味著全球四大CSP巨頭的資料中心中，幾乎每十台伺服器就有八台搭載信驊晶片，技術門檻與護城河深厚。展望2026年，法人給出史上最強勁第一季財測，且訂單能見度已延伸至第2季，股王地位短期內仍難撼動。

信驊 伺服器 外資

延伸閱讀

阿里進擊 晶片事業擬 IPO

台股翻轉！認錯買盤回補 股王信驊、權王台積連袂上攻

櫃買攻300點大關

傳阿里旗下晶片公司「平頭哥」擬獨立上市 效能直追輝達H20

相關新聞

台股39年大數據揭秘漲跌規律！每年「這幾個月」進場勝率最高

在加權指數與台股的一年表現當中，是否有其漲跌規律存在？若是有較明確的漲跌規律，只要每年挑在比較容易上漲的時機進場；在比較容易下跌的時機來臨前出場，這樣能否提高賺錢機率？今日文章來整理統計數據，整理加權

台塑、中鋼、台泥...不再適合存股？專家：公司要有獲利前景才有存的價值

想跟你聊聊存股這件事，在這幾年出現了怎樣的變化。 以前談到存股，像是台塑、中鋼、台泥這些被認為不會倒的老牌大型傳產，從2021年後一路下跌，跌幅到現在大概都有個五六成。但值得注意的是，即便股價長期走弱，在2023年之前，台泥也是每月定期定額名單的前10名，即便是在2025年中都還有個前20名。 中鋼也差不多的情況，股價沒什麼起色，股東人數倒是持續增加到了132萬人，是股東人數第二多的股票，台泥則是第九名。這說明台泥、中鋼這些老牌的傳統大廠，在台灣投資人心中的分量其實非常高。 不過存股這種事是這樣的，如果公司獲利持續成長，或至少夠穩，看好未來的前提下，持續累積張數，跟公司共同成長是對的。 但投資是沒有什麼永遠的承諾，古今中外也沒有哪一家公司可以基業長青，所以存股也要關心存的標的是什麼，確保競爭力是否還在線，以及如果時空環境與條件都改變的時候，有沒有需要換股。

美債幾乎沒動...但暗潮洶湧！辣媽點3重點：短線雖沒大利多、領息族鎖高利

為什麼降息可能比你想得慢？ 昨晚美債殖利率幾乎沒動（10年期停在 4.25% 左右），看起來無聊，其實暗潮洶湧！幫大家整理三個你該知道的重點： 經濟比想像中好 初領失業救濟金人數只有20萬人（比

台股漲逾200點衝破32,000點創新高 台積電開高10元

台股23日開盤指數上漲42.69點，開盤指數為31,788.77點；多頭強拉突破31,200點關卡，上漲超過200點，再...

萬元不是夢？信驊飆破9,000元再寫股王傳奇

台股股王再刷新天花板。受惠外資最新報告力挺，BMC晶片龍頭信驊（5274）23日股價開高走高，盤中一舉衝破9000元整...

聯發科漲停創新高價 法人細說分明

聯發科（2454）23日開盤不久就亮燈漲停，成交值也超過台積電（2330），聯發科強勢也帶動創意（3443）等ASIC概...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。