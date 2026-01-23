萬元不是夢？信驊飆破9,000元再寫股王傳奇

台股股王再刷新天花板。受惠外資最新報告力挺，BMC晶片龍頭信驊（5274）23日股價開高走高，盤中一舉衝破9000元整數關卡，目前最高來到9,715元，改寫台股股王新里程碑。外資看好其新產品與AI、雲端伺服器需求雙引擎，目標價大幅上修至萬元關卡，市場買盤持續湧入。

美系外資最新報告指出，信驊有望切入新客戶，新一代BMC晶片AST2700將率先導入輝達（NVIDIA）Rubin Ultra平台，重申「優於大盤」評等，並將目標價由7,500元一口氣上調至10,000元，調幅高達33%，反映對後續營運成長的信心。該外資同時指出，現行主力產品AST2600預計仍將於2026年持續被輝達Rubin平台採用，顯示信驊在AI伺服器世代交替中的關鍵地位。

就產能與供應鏈面來看，外資也觀察到信驊正針對供應商海外廠區的E-glass進行認證，完成後可望大幅提升供應能力，以因應BMC需求長期強勁的趨勢，對營運形成中長線支撐。

除AI伺服器外，一般型伺服器需求同樣成為成長動能。美系外資指出，雲端服務供應商（CSP）對一般伺服器的需求維持強勁，原因在於部分強化學習與輔助型AI任務，正從高階AI伺服器轉移至一般伺服器執行，以提升整體運算效率；同時，持續進行的CPU換機潮亦推升出貨動能。另一方面，AI應用帶動的資料量爆發，亦推升儲存需求，為信驊創造另一項結構性成長機會。

基本面數據同樣亮眼。信驊2025年12月營收達8.72億元，月增3.80%、年增18.37%；第4季營收24.43億元，季增4.85%、年增16.13%，單月、單季雙雙改寫新高；全年營收90.85億元，年增逾40%，再創歷史新高。外資指出，第4季營收主要受惠於BMC需求強勁及BT載板配置改善，表現較市場預期高出約7%。

法人進一步表示，信驊在全球BMC市場市占率高達70%至80%，意味著全球四大CSP巨頭的資料中心中，幾乎每十台伺服器就有八台搭載信驊晶片，技術門檻與護城河深厚。展望2026年，法人給出史上最強勁第一季財測，且訂單能見度已延伸至第2季，股王地位短期內仍難撼動。