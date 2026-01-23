聯發科漲停創新高價 法人細說分明

聯發科（2454）23日開盤不久就亮燈漲停，成交值也超過台積電（2330），聯發科強勢也帶動創意（3443）等ASIC概念股。聯發科股價衝高到1,630元漲停板價，遇到賣壓，多空在漲停板價關前較勁。創意（3443）漲幅超過7%。

中信投顧指出，Google TPU題材面加持，ASIC業務轉趨樂觀。Google TPU開始外銷，聯發科有望受惠；ASIC產能取得順利，營收貢獻有望超過公司目標；受供應鏈成本上升影響，手機業務維持保守。

中信投顧表示，近期Google 正式將其TPU商業化，由原先僅自家使用轉為開始外銷，由於TPU為目前最為成熟的ASIC晶片，使其獲得包含Anthropic、xAI、Meta等客戶採用，成為NV IDIA GPU 最大競爭對手。雖然高階版本主要由Broadcom 供應，但在Efficiency 版本將由聯發科與Google共同開發，除正在進行的TPU v7e外，v8e可望於2026年下半年tape -out，同樣由聯發科負責後段設計，因此Google TPU外銷主要受惠者為Boradcom與聯發科。

聯發科近期在供應鏈取得更多產能，2026年ASIC營收有望達成10億美元目標，且持續與Google合作下一代ASIC，ASIC業務轉趨 樂觀，且2027年ASIC營收將有倍數成長。ASIC業務轉趨樂觀，2026年獲利可望上修，且2027年獲利成長性強勁。