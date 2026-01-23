台股再添「千金」昇達科搭衛星衝破千元大關

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）22日法說，樂觀看待2026年營運，在手訂單18億元，可望推升營收年增100%，獲利成長150%，本土法人及外資法人上修目標價至1,100元，帶動股價無畏處置，衝破千元關卡。

昇達科董事長陳淑敏表示，低軌衛星在手訂單18億元，上半年全部交貨完畢，兩大客戶持續成長，更打入美國新創衛星客戶，全年貢獻營收占比可望提升至80%。法人預估，今年昇達科營收倍增，獲利成長150%，可望創歷史新高。

昇達科被譽為是台股下一個「千金股」，昇達科法說會吸引數百位法人及投資人到場，幾乎座無虛席。陳淑敏笑著說，昇達科成立20多年，20多歲的小姐，當一個千金小姐也滿不錯的。

陳淑敏表示，低軌衛星在手訂單持續成長至18億元，且客戶希望半年內全面出貨，加上下半年持續接單，訂單持續成長，推升毛利率持續創高，也帶動營收獲利成長。

總經理吳東義則分享，低軌衛星最大客戶2026、2027年將加速衛星發射計畫，長期訂單已到位，同時合作下一代衛星開發規劃；第二大客戶已積極開發下一代衛星，將採用多個頻譜增加傳輸頻寬，使用元件數增加，衛星內產值將提升，衛星數也因採用大型火箭運載而增加發射數量。

除全球前兩大的SpaceX及Amazon Leo，昇達科也深耕中小型低軌衛星客戶，已打入美國新創衛星公司AST SpaceMobile。吳東義指出，全球有20多家中小型低軌衛星業者，已經與4至5家密切往來，有兩家已經進入生產，未來均有幾十顆衛星發射計劃。

法人預估，昇達科第1季營收可望季增三成，全年營收可望成長90%至100%，毛利率提升到60%以上，獲利可望成長150%，營收、獲利、毛利率均再創歷史新高。