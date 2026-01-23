台股漲逾200點創新高 台積電開高10元

台股23日開盤指數上漲42.69點，開盤指數為31,788.77點；多頭強拉突破31,200點關卡，上漲超過200點，再創新高價。台積電（2330）開盤價1,770元，上漲10元。

群益投顧表示，大盤指數3日均線失而復得，技術面重新回到標準多頭軌道，有利短線持續偏多，但仍須留意高檔震盪。續以短多熱門標的，參考短期均線變化汰弱留強換股操作。

操作題材可留意：

1.SpaceX 擴大下單，低軌衛星多頭起舞─特斯拉執行長馬斯克旗下全球低軌衛星龍頭SpaceX近期組團低調密訪台廠，除進一步對既有台灣供應鏈擴大下單外，也因應新一代衛星升級需求尋找新的供應鏈夥伴，激勵相關低軌衛星概念股多頭增溫。

2.2026矽光子元年，落地應用加速擴展─黃仁勳在CES 2026發表Vera Rubin平台，將台積電矽光子技術整合進Spectrum-X乙太網路晶片中，使能源效率提升五倍，可靠性提升10倍，最終目標是實現分散各地的百萬顆GPU同步運算，今年矽光子落地與應用規模將加速擴展。

周四（22日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為49,384.01點，上漲306.78點、漲幅0.63%；S&P500指數上漲0.55%；那斯達克指數上漲0.91%；費半指數上漲0.16%。台積電ADR漲0.38%，收在327.37美元，較台北交易溢價17.64%。

格陵蘭緊張情勢緩和，11月PCE符合市場預期，上周初領失業救濟人數小增，美股延續前一日漲勢，四大指數同步收高。馬斯克預期自動駕駛服務很快將取得歐盟與中國大陸監管批准，特斯拉股價大漲4%。英特爾盤後公布財測偏保守，股價重挫13%。

三大法人周四集中市場合計買超244億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超192.7億元，投信賣超19.1億元，自營商（自行買賣）買超9.9億元，自營商（避險）買超60.4億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少109口至3399口，其中，外資淨空單減少180口至24,293口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,052口至68口。

選擇權未平倉量部分，01月F4大量區買權OI落在32,400點，賣權最大OI落在31,500點 ; 月買權最大OI落在33,500 點，月賣權最大OI落在30,300點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.55下降至1.41。VIX指數下降1.81至21.16。外資台指期買權淨金額1.57億元 ; 賣權淨金額0.45億元。整體選擇權籌碼面中性。