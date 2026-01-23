櫃買指數昨（22）日盤中一度觸及300.7點，成功突破300點大關，寫下2000年4月以來約25年來新高紀錄，終場收297.82點、漲幅1.59％。若以市值計算，櫃買市場總市值首次跨過8兆元門檻，刷新歷史新里程碑。

據統計，上櫃市場今年以來市值增胖前十大依序為：群聯（8299）、世界、信驊、環球晶、穩懋、昇達科、精測、宜鼎、旺矽、聯亞。觀察今年以來上櫃股票市值增長，記憶體概念股與AI相關供應鏈扮演關鍵角色。

其中，群聯市值增加1,303.2億元，是今年唯一市值增加突破千億元的上櫃大廠；信驊不僅今年市值增長544.3億元，昨日更以收盤價8,700元之姿蟬聯台股股王。

券商法人指出，雖然目前櫃買市值遠超以往，但點數尚未超越1997年8月6日的歷史高點343.99點，主要有兩大主因：除權息自然蒸發、新股上市基值調整。

目前上櫃公司876檔，遠多於1997年的22檔；新股上櫃雖增加總市值，但編製時會調高「基值」維持指數連續性，因此市值規模變大不代表點數會等比例跳升。

回溯1997年，當時櫃買市場處於電子股轉型的「黃金盛世」，雖亞洲金融風暴已開啟，加上口蹄疫疫情爆發也衝擊市場，但本土資金瘋狂拉抬中小型股，投機氣氛極重。

當時上櫃股王為九德電子，股價僅135元（當時台股股王是華碩592元），且櫃買中心1994年底才開業，市場規模與現今不可同日而語。

隨著市場走向制度化與規模擴張，今日的8兆元市值，更能反映出台灣中小型企業實質的壯大與成長。