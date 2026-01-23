台股翻轉！認錯買盤回補 股王信驊、權王台積連袂上攻

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
美歐關稅戰現轉機，帶動外資等買盤認錯回補，台股22日吹響反攻號角。聯合報系資料照
美歐關稅戰現轉機，帶動外資等買盤認錯回補，台股昨（22）日吹響反攻號角，加權指數盤中衝上31,890點新高，終場勁揚499點、收31,746點。股王信驊盤中同步改寫8,930元史上新里程碑，攜手權王台積電（2330）扮演領攻要角。

台指期昨日走勢比集中市場更強，日盤交易時段最高一度大漲580點至32,106點，領先衝上32,000點大關，終場大漲386點收31,857點，正價差110.92點；夜盤延續漲勢，持續挑戰32,000點整數大關。

昨日三大法人合計買超244.02億元。其中，外資前一日大砍445.68億元後，反手回補192.78億元，主要敲進國巨、台達電、台光電、南亞、台燿、中興電等；外資在台指期留倉淨空單減至24,293口。

投信則賣超19.18億元，連20賣、累計賣超1,191.1億元；自營商由賣轉買超70.42億元，終止連三賣；八大公股行庫逢高調節87.89億元，為日後進場護盤儲備銀彈。

美國總統川普排除動用武力奪取格陵蘭島，並宣布與北約達成格陵蘭協議框架，市場避險情緒降溫，美股四大指數同步反彈，費半指數漲3.1%率先創下新高，帶動台股昨日最高漲644點達31,890點新猷，幾乎收復前一日黑K，成交量縮至8,145.95億元。

盤面漲跌家數比各約61%、39%，電子權值股扮演領漲要角，各題材類股百花齊放，包括記憶體、重電、電源、散熱、被動元件、低軌衛星、印刷電路板等，都有指標股積極表態。

樂觀派法人高喊目標價上萬元的信驊，昨日盤中最多大漲600元，攻抵8,930元新天價，終場漲370元、收8,700元，千金股老二至老四則由穎崴、緯穎、鴻勁等三檔激戰，緯穎反彈160元、收3,765元，擠下漲多拉回的穎崴，重登股后。

印能漲23元、收1,000元、漢唐跌20元、收990元，千金股檔數增至30千金。搭上低軌衛星順風車的昇達科漲44元、收986元，今日有望見到收盤31千金。

展望後市，綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利、第一金投顧董事長黃詣庭等名師看法，台股天量後必有天價，觀察盤面除台積電領頭外，各題材股都有所表現，加上內資豐沛、技術面偏多，若川普投顧不干擾，震盪偏多格局不變，建議審慎靈活操作。

