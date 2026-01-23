台股市值排名 台達電衝第二 金額增至3.23兆元超越鴻海

台股本波多頭氣盛，集中市場市值快速成長至103兆元，除台積電（2330）穩居權王，前十大市值個股出現大洗牌，台達電昨（22）日股價攻頂收1,245元，改寫掛牌後歷史新天價，市值增至3.23兆元，超越鴻海成為二哥。

日月光投控昨日漲7元收298元，市值擴增至1.32兆元，擠下富邦金躋身老五，中信金市值9,982億元，距離1兆元關卡僅一步之遙，近日或有機會見到十家市值兆元級公司。

台股前十大市值個股近期表現

根據臺灣證券交易所統計，截至昨日止，集中市場前十大市值個股依序為：台積電45.64兆元、台達電3.23兆元、鴻海3.12兆元、聯發科2.38兆元、日月光投控1.32兆元、富邦金1.30兆元、國泰金1.10兆元、廣達1.09兆元、中華電1.03兆元、中信金9,982億元。

觀察今年前十大權值股表現，以台積電、台達電、日月光投控相對亮麗。其中，台積電股價漲13.55%，帶動市值大增5.44兆元，對整體台股貢獻度居功厥偉；台達電股價漲29.28%，走勢最剽悍，市值增加7,325億元；日月光投控股價漲18.96%，市值擴增2,139.7億元。

近期後來居上的聯電、南亞科，目前市值排名第11、12，分別達8,509億元、8,257億元，累計今年以來漲幅37.26%、38.08%。法人看好，兩大權值股各挾8吋晶圓代工回歸賣方市場、記憶體超級循環周期等轉機題材，未來有機會進一步挑戰市值前十大。

凱基投顧台股總分析師張明祥指出，近期調查供應鏈後發現，人工智慧（AI）伺服器需求仍然強勁，且相關公司普遍釋出偏向樂觀展望，初步估計，台股今年獲利成長率可望由原先預期的20%，進一步上修至超過30%以上，添增整體市值上檔空間。

統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥、台新投顧副總經理黃文清表示，台股各族群中，仍以AI供應鏈最具成長力道，加上產業進入門檻不低及大者恆大趨勢，短期間內相關電子權值股將持續吸引資金匯聚，帶動市值排名大風吹。