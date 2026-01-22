「拒當總經理也不願成證交所罪人」朱富春肺炎辭世 享壽77歲

台灣證券界重量級人物、台灣證券交易所前總經理朱富春於21日因肺炎辭世，享壽77歲。朱富春致力於台灣資本市場的健全與發展，曾歷任證交所總經理、集中保管結算所董事長、台銀證券董事長等要職。

朱富春出生於1948年，為高雄美濃人。他擁有台灣大學經濟所碩士學位，學術根基深厚，職涯橫跨多家重要金融機構。他從早期進入證交所服務，後轉任集保，再回職證交所並接任總經理一職，隨後亦曾擔任台銀證券董事長。

即便在退休後，朱富春仍活躍於產業界，受邀出任包括雙鍵化工、光禹國際及元樟生技等多家上市櫃公司的獨董，以他的專業與前瞻視野協助企業治理。

在朱富春先生的職業生涯中，最令金融同業敬佩的是他對原則的堅持。他在擔任證交所總經理期間，曾為守護市場制度，與當時券商公會理事長、兆豐證前董事長簡鴻文，針對一年8億元的資訊手續費營收爭議直球對決。

面對各方壓力與人脈協調，朱富春曾留下名言：「寧願不當證交所總經理，也不願成為證交所的罪人。」從他的角度，這是為了維護證交所獨立性與市場運作的公平。

此外，朱富春在集保結算所任職期間，積極推動台灣有價證券的全面無實體化、電子投票平台建置等重要改革。這些變革大幅提升了台灣股市的結算效率與公司治理水準，成功吸引更多外資投入台灣市場，是台灣資本市場走向國際化的幕後功臣之一。

朱富春退休後仍相當關心故鄉美濃的弱勢族群，特別是在2021年新冠肺炎疫情期間，得知美濃「憨兒窯」手作工房陷入經營困境，他二話不說每月捐贈1萬元協助度過難關，並於農曆年間親自南下探望、致送紅包與禮物，溫暖與謙遜的風範因此印在鄉親心中。