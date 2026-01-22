外資終止連3賣回補192億元 敲進南亞2.97萬張最多
台股今天漲499.71點，收在31746.08點，外資及陸資終止連3賣，轉為買超新台幣192.78億元，以買超南亞2.97萬張最多。
台股今天在美歐緊張關係緩解、美股反彈下，由人工智慧（AI）及記憶體族群領軍反攻，加權指數盤中衝上31890.62點歷史新高；終場收在31746.08點，上漲499.71點，漲幅1.6%，站回5日均線31560點，成交值新台幣7910.28億元。
三大法人合計買超243.64億元，其中，自營商買超70.42億元，投信賣超19.56億元，外資及陸資買超192.78億元。
根據證交所公開資訊，外資買超前10名以塑化、航運及高股息ETF（指數股票型基金）為主，依序為南亞、長榮航、元大高股息、台塑、國巨、主動復華未來50、復華台灣科技優息、華航、主動元大AI新經濟、英業達。
外資賣超前10名集中在面板廠，群創遭減碼12.24萬張居首，其次為友達7.6萬張，其他依序為台玻、台泥、燿華、康舒、台新新光金、華新、緯創、華邦電。
