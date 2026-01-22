三家外資大幅調高目標價 激勵台達電漲停、市值超越鴻海衝上台股第二

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

台達電（2308）股價1月22日亮燈漲停、收1,245元，創歷史新高，市值更攀上3.23兆元，超越鴻海（2317）的3.12兆元，位列上市櫃公司第二。摩根士丹利（大摩）、麥格理、摩根大通（小摩）證券齊聲按讚，將台達電目標價分別調高到1,638元、1,600元、1,400元。

在大中華科技硬體股中，台達電仍是大摩的首選。大摩對台達電維持「優於大盤」評等，目標價從1,288元上調27.1%到1,638元。台達電今年伺服器電源營收將年增約70%到2,300億元，主要受惠於AI伺服器與一般用途伺服器出貨強勁；液冷營收將年增140%到1,200億元，推動資料中心營收比重提升至約50%，高於2025年的40%。

麥格理看好台達電受惠AI電源與液冷的長期成長動能，加上高壓直流（HVDC）與液冷採用率提升，2025-2028年營收年複合成長率將達32%，因此將台達電2026年預估每股稅後純益（EPS）上調9%，將2027年預估EPS調高29%，評等從中立上調至「優於大盤」，目標價更從1,000元大升60%至1,600元。

麥格理預期，台達電將在2026年下半年開始出貨用於特殊應用IC（ASIC）的HVDC電源機架，並在2027年下半年進一步支援Nvidia Rubin Ultra伺服器，這將擴大台達電的可服務市場，從伺服器機架內的電力零組件擴展至完整的獨立電源櫃。

麥格理預期，AI電源等的整體潛在市場（TAM）將在2025-2028年成長10倍，從2025年的23億美元提升至2028年的230億美元，推動因素包括電力消耗快速增長、可靠性改善等。更重要的是，HVDC自2026年下半年開始被採用，以解決銅導體過載與效率問題，因而推動TAM快速成長。

小摩將台達電的目標價從1,188元上調17.8%到1,400元，將2026年的預估獲利上調8%，將2027年的預估獲利上調17%。台達電的第1季營收將與前一季差不多，遠優於以往第1季通常季減10%以上；第2季營收季增幅可望達兩位數，主要受惠於電源營收強勁。

