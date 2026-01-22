就市論勢／台積供應鏈 逢低承接

經濟日報／ 張哲瑋（統一台灣動力基金經理人）

盤勢分析

美國核心CPI降至2.6%，優於市場預期的2.7%，顯示通膨壓力趨緩，預期今年聯準會將緩步降息，整體資金環境偏向寬鬆。不過，美國總統川普上任後政策變動頻繁，需留意市場不確定性。

台股方面，順利克服國安基金退場壓力屢創新高。台積電（2330）法說會釋出正面訊息，資本支出上看520億~560億美元，AI需求強勁。台美關稅降至15%帶動傳產反彈，電子與傳產雙雙走揚。資金流向已從傳統AI轉往新AI、ASIC及漲價題材。整體而言，融資水位偏高，年前預期將呈現大幅震盪格局。

投資建議

投資布局方向聚焦台積電供應鏈，包括N2相關族群、建廠族群逢低承接、成熟製程轉單概念，以及記憶體族群等。若2月輝達財報表現優於預期，第1季底前台股有望持續創高。建議投資人把握年前震盪逢低布局機會，或透過定期定額方式參與台股後市行情。

