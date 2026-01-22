外資買超192億元 但續賣面板股、賣超群創竟達12.2萬張

台股22日盤中曾衝達31,890.62點，再創歷史新高，終場則是收在31,746.08點，上漲499.71點，三大法人中僅投信賣超，外資則買超192.78億元，統計外資買超最多的是南亞（1303），單日買超29,735張，不過，面板股持續遭外資大賣，單日賣超群創（3481）竟高達12萬2,410張，高居外資賣超第一名。

台股22日開高走高，早盤以31,371.13點開出，權王台積電（2330）以1,765元開高，終場收1,760元，上漲20元，影響大盤指數約163點；台達電（2308）衝上漲停1,245元收盤，寫歷史新高，市值突破3兆元達3兆2,339億元，超車鴻海（2317）成為第二大市值公司，影響大盤指數約97點。

鴻海收223.5元，上漲4.5元，市值3兆1,210億元，退居市值第三名，影響大盤指數約20點；南亞科（2408）、光寶科（2301）、台光電（2383）、健策（3653）、南亞、聯發科（2454）、日月光投控（3711）等也都是上漲的表現；隨著權值股強彈，大盤指數盤中一度衝達31,890.62點，再創歷史新高。

台股終場收在31,746.08點，上漲499.71點，三大法人合計回補243.64億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）反手買超192.78億元，投信賣超19.56億元；自營商買超（合計）70.42億元，其中自營商（自行買賣）買超10億元、自營商（避險）買超60.42億元。

統計外資買超前十名個股中，傳產股占4檔，其中台塑（1301）集團占2檔，買超南亞29,735張，居單日外資買超個股第一名，其次是買超長榮航（2618）28,992張，另外，電子股也有2檔，買超國巨*（2327）20,181張。