資金回流權值龍頭！量值榜現結構轉向 00981A 連兩日進榜

台股22日隨美股強彈，盤中衝上31,890.62點歷史新高、終場收31,746.08點次高。22日市場資金動能極其強勁，不僅台積電（2330）、台達電（2308）等核心權值股扮演定海神針，低價股與景氣循環股也爆出大量換手，呈現「高價搶籌、低價震盪」的格局。

22日成交量排行中，面板大廠群創（3481）以81.4萬張大量奪冠，然而股價卻逆勢重挫逾6%，顯示高達10.2%的周轉率多來自於短線獲利了結賣壓。同樣爆量收黑的還有台玻（1802），在經歷連續強漲後，22日在成交量前三大的位置出現顯著震盪。然而，連續兩日擠進成交量前十大的唯一ETF「00981A」則隨著台積電、台達電等彈升3.32%。法人分析，此現象反映出市場在高位階對風險的敏感度提升，資金正從純題材熱度個股轉向具備實質獲利能力的產業龍頭。

相對地，成交值榜單則預告了台股的新結構。市值二哥正式易主，台達電強鎖漲停、改寫1,245元新高價紀錄，彰顯「AI算力與電力基建」的高度整合。搭配台積電最後一盤爆出5,250張多單急拉，以及群聯（8299）等記憶體權值股量價齊揚，顯示大盤雖然成交值降至7,910億元，但資金集中度更趨向具備AI規格升級與電力轉型能力的標的。