三大法人回頭買超243億元！台達電超車鴻海登市值二哥 挺台股創高

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台達電。聯合報系資料照
台達電。聯合報系資料照

台股22日隨權值股回神強彈，盤中最高達31,890.62點，再創歷史新高，終場收31,746.08點，上漲499.71點，成交值降至7,910.28億元。三大法人合計回補243.64億元。

統計三大法人22日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）反手買超192.78億元，投信賣超19.56億元；自營商買超（合計）70.42億元，其中自營商（自行買賣）買超10億元、自營商（避險）買超60.42億元。

盤面上，權王台積電（2330）開高收1,760元，盤中一度觸1,770元，單日貢獻大盤約162.84點；台達電（2308）漲停創新天價1,245元，市值衝上3.23兆元，超越鴻海（2317）登上台股市值二哥，貢獻大盤97.29點。鴻海、南亞科（2408）、光寶科（2301）、台光電（2383）及聯發科（2454）同步上漲，分別挹注大盤逾10點，帶動電子權值軍團走強。

22日共有46檔漲停股，呈現「AI規格升級」與「電力基建轉型」兩大核心題材。散熱族群如健策（3653）及台達電強鎖漲停，顯示市場對AI伺服器液冷及電力系統需求看俏；PCB與零組件如健鼎（3044）、尖點（8021）、英業達（2356）同步攻頂，反映資金正由晶片核心擴散至高階載板、鑽針及組裝端。能源轉型標的士電（1503）、大亞（1609）漲停，突顯AI算力驅動全球資料中心電力需求，成為台股創高過程中另一重要動能。

整體而言，AI、電力基建與核心電子族群形成三大支柱，短線行情仍具追蹤價值，後續資金流向及法人買賣超動態將是盤勢關鍵觀察指標。

