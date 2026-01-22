快訊

29歲女模柯柯5年前腦瘤才康復！去年確診罕見癌症今晨病逝

黃仁勳助攻電力相關股 台達電、光寶科亮燈外 這些 BBU 股也大漲表態

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳強調還需要更多能源和電力，才能支持AI應用層的發展，一席話為電力相關類股助攻，22日大漲呼應，台達電（2308）、光寶科（2301）各擁題材飆上漲停，BBU股也是大漲表態，順達（3211）、泰碩（3338）飆漲停，AES-KY（6781）、新盛力（4931）也曾亮燈，加百裕（3323）、西勝（3625）漲幅逾半根停板。

黃仁勳周三在達沃斯和世界經濟論壇和貝萊德（BlackRock）執行長芬克對談，澄清對AI的高昂資本支出並不是泡沫，他表示，「這些投資之所以龐大，是因為必須先為所有AI應用層建構必要的基礎建設。」黃仁勳強調，有數兆美元的基礎建設正待開發，目前投資規模還不夠，需要更多能源和電力。

電力供應相關類股22日大漲，電線電纜股中大亞（1609）漲停收盤，新上市大東電（1623）大漲56.91%收盤，以295元收盤；重電股王華城（1519）再刷歷史新高，一度衝上1,095元，終場收1,080元，漲幅5.36%，士電（1503）攻漲停237元，中興電（1513）、東元（1504）收盤漲幅都超過3%。

台達電開高走高衝上漲停1,245元收盤，寫歷史新高，市值超過鴻海（2317）；光寶科也衝上漲停177元鎖死到收盤，BBU股跟進大漲，順達衝上漲停306元鎖死到收盤；泰碩也衝上漲停56.5元鎖到收盤。

新盛力以158元開高，盤中衝上漲停168元，終場收166元，漲幅8.5%；AES-KY一度衝上漲停1,235元，終場收1,225元，漲幅8.89%；另外，加百裕收盤上漲7.2%，西勝收漲6.38%，興能高（6558）、系統電（5309）也是上漲表現。

漲停 光寶科 台達電

