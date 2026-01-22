台股終場收31,746點、上漲499點 台積電漲20元

台股22日反彈，盤中最高達31,890點，創下新高，終場收31,746點，上漲499點，漲幅1.6%，成交量7,910億元，台積電（2330）終場收1,760元，上漲20元，漲幅1.15%。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，尖點（8021）、健鼎（3044）、大亞（1609）、英業達（2356）、士電（1503）、光寶科（2301）、健策（3653）、順達（3211）、嘉澤（3533）、華新科（2492）、富世達（6805）、啟碁（6285）、台達電（2308）、貿聯-KY（3665）、中光電（5371）、新盛力（4931）、群聯（8299）、華通（2313）等。

統一投顧表示，川普宣布與北約格陵蘭達成協議、美歐緊張關係緩解、SpaceX對台供應鏈擴大下單、委內瑞拉臨時總統即將訪問美國、成交量維持健康能量，眾利多因素有望帶動台股向上攻，惟川普並未放棄對伊朗採取行動，月底有美國政府關門議題，留意短期波動風險，欲規劃抱股過農曆年者建議封關前五日低接布局。

中長線布局，維持聚焦：台積電及先進製程／封裝相關、AI概念股、高速傳輸(含光傳輸)、載板與PCB、電力能源相關、衛星航太軍工、材料升級或短缺概念、成衣製鞋等族群。

台股今年以來不斷創新高，對國際政治地緣壓力，台股已逐漸淡化，目前投資熱潮與風險並存，面對股市高位階，資金需適當配置，後續遇國際環境變化以利調整投資組合。

特斯拉執行長馬斯克衝刺低軌衛星布局，旗下全球低軌衛星龍頭SpaceX組團來台，近期低調密訪供應鏈，重點對象鎖定衛星通訊大廠，要擴大對相關台廠下單，預估昇達科（3491）、華通、台光電（2383）等將受惠。整體而言，預估台股指數短線上震盪盤堅。