宜鼎叩關800元天價！記憶體軍團強攻 威剛領3檔「準出關股」漲停

美國總統川普於達沃斯論壇釋放關稅利多，收回對歐洲加徵關稅的威脅，激勵費城半導體指數強彈逾3%，其中美光（Micron）大漲 6.61%。受美股氣氛帶動，台股22日在台積電（2330）、台達電（2308）領軍下，盤中寫下31,890.62點歷史新高，記憶體族群亦延續近期強勢格局，由威剛（3260）率先亮燈、宜鼎（5289）衝上800元天價，引領族群同步走揚。

記憶體族群今日持續剽悍強攻，模組廠群聯（8299）、威剛及封測廠力成（6239）相繼攻上漲停，南亞科（2408）、晶豪科（3006）及商丞（8277）盤中亦一度亮燈，近期人氣指標力積電也持穩高檔。

值得關注的是，工控記憶體龍頭宜鼎受惠於2025年連續12個月累計營收遞增，全年營收年增近六成，今日股價叩關800元整數關卡，再度刷新歷史最高紀錄。

法人指出，AI需求持續支撐DRAM與NAND合約價，漲勢預期可望維持至2026年底。在此趨勢下，具備低價庫存與穩定貨源的廠商優勢顯著。宜鼎目前庫存量維持在八周以上，並與三星及某DRAM原廠簽訂長期供應協議（LTA），不僅能確保穩定供貨，亦具備轉單效應的潛力。此外，宜鼎成功打進輝達（NVIDIA）Jetson AI平台生態系，為後續切入機器人供應鏈奠定基礎，中長期營運展望穩定看增。

在市場動態方面，南亞科、晶豪科、力積電與威剛等指標股將於23日解除處置，今日除力積電外，其餘三檔盤中皆觸及漲停。反映出市場對於處置解除後流動性回升的預期，尤其威剛在處置期間雖有小幅震盪，今日仍鎖住漲停，顯示籌碼在合約價調升的背景下仍具一定支撐。

展望後市，法人指出宜鼎營收將隨合約價上漲呈現逐季走揚趨勢。儘管目前僅大型雲端服務供應商（CSP）庫存較高，但隨AI應用下沉至終端與工控市場，記憶體模組的漲價效益可望進一步反映在毛利率與獲利表現上，後續應持續觀察原廠產能配置與市場實際消化狀況。