快訊

削骨拔智齒苦幹1.5小時仍失敗 別人花10秒…牙醫師被求償20萬

川普對格陵蘭「終極方案」！傳加碼每人發3000萬 但有1前提

免費好康不要貪！LINE曝最新盜帳號手法 要這資訊「就是詐騙」

宜鼎叩關800元天價！記憶體軍團強攻 威剛領3檔「準出關股」漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股22日在台積電、台達電領軍下，盤中寫下31,890.62點歷史新高，記憶體族群亦延續近期強勢格局，由威剛率先亮燈、宜鼎衝上800元天價，引領族群同步走揚。中央社
台股22日在台積電、台達電領軍下，盤中寫下31,890.62點歷史新高，記憶體族群亦延續近期強勢格局，由威剛率先亮燈、宜鼎衝上800元天價，引領族群同步走揚。中央社

美國總統川普於達沃斯論壇釋放關稅利多，收回對歐洲加徵關稅的威脅，激勵費城半導體指數強彈逾3%，其中美光（Micron）大漲 6.61%。受美股氣氛帶動，台股22日在台積電（2330）、台達電（2308）領軍下，盤中寫下31,890.62點歷史新高，記憶體族群亦延續近期強勢格局，由威剛（3260）率先亮燈、宜鼎（5289）衝上800元天價，引領族群同步走揚。

記憶體族群今日持續剽悍強攻，模組廠群聯（8299）、威剛及封測廠力成（6239）相繼攻上漲停，南亞科（2408）、晶豪科（3006）及商丞（8277）盤中亦一度亮燈，近期人氣指標力積電也持穩高檔。

值得關注的是，工控記憶體龍頭宜鼎受惠於2025年連續12個月累計營收遞增，全年營收年增近六成，今日股價叩關800元整數關卡，再度刷新歷史最高紀錄。

法人指出，AI需求持續支撐DRAM與NAND合約價，漲勢預期可望維持至2026年底。在此趨勢下，具備低價庫存與穩定貨源的廠商優勢顯著。宜鼎目前庫存量維持在八周以上，並與三星及某DRAM原廠簽訂長期供應協議（LTA），不僅能確保穩定供貨，亦具備轉單效應的潛力。此外，宜鼎成功打進輝達（NVIDIA）Jetson AI平台生態系，為後續切入機器人供應鏈奠定基礎，中長期營運展望穩定看增。

市場動態方面，南亞科、晶豪科、力積電與威剛等指標股將於23日解除處置，今日除力積電外，其餘三檔盤中皆觸及漲停。反映出市場對於處置解除後流動性回升的預期，尤其威剛在處置期間雖有小幅震盪，今日仍鎖住漲停，顯示籌碼在合約價調升的背景下仍具一定支撐。

展望後市，法人指出宜鼎營收將隨合約價上漲呈現逐季走揚趨勢。儘管目前僅大型雲端服務供應商（CSP）庫存較高，但隨AI應用下沉至終端與工控市場，記憶體模組的漲價效益可望進一步反映在毛利率與獲利表現上，後續應持續觀察原廠產能配置與市場實際消化狀況。

記憶體模組 威剛 市場

延伸閱讀

謝金河點名記憶體掀浪…南亞科、旺宏、群聯全被喊到！網怒：閉嘴啦

這 ETF 擁記憶體三成 規模三周不到暴衝60%

力積搶缺貨商機 展開DRAM製程精進計畫

金寶搭上記憶體熱潮 產能擴增

相關新聞

台積電1.8兆支出藏「特化危機」！專家點5檔通路股受惠：但華立與眾不同

今日（1/15）台積電法說會，市場震驚於2026年資本支出上看520～560億美元（約1.8兆台幣），但如果你只看到數字，那就太淺了，法說會中反覆提到：「原料價格、成本」，其中「特用化學」更是2026年最強硬的成本難題。

宜鼎叩關800元天價！記憶體軍團強攻 威剛領3檔「準出關股」漲停

美國總統川普於達沃斯論壇釋放關稅利多，收回對歐洲加徵關稅的威脅，激勵費城半導體指數強彈逾3%，其中美光（Micron）大...

台灣第三大兆元產業PCB族群吸金 健鼎華通尖點漲停四大CCL 廠同樂

台灣第三大兆元產業的印刷電路板（PCB）族群多題材吸金，各廠商來自 人工智慧（AI）伺服器與材料升級、低軌衛星以及記憶體...

蛇年倒數！台股如何安心抱股、過好年？法人指引三大明燈

馬年將至，距離農曆封關不到一個月，不少投資人開始思考：長假前該如何安心抱股、過好年？法人建議，在市場多空交錯、政策與國際...

台股隨美股強彈！千金軍團同步奮起 31檔報到、信驊領7強創天價

美股強勢反攻重燃市場信心，台股千金股再度成為盤面焦點。22日31檔千金股多數走揚，群聯（8299）率先鎖漲停，台達電（2...

SpaceX 來台引爆低軌衛星熱潮！昇達科、華通飆漲 金寶為何逆勢重挫？

特斯拉執行長馬斯克加速布局低軌衛星，旗下SpaceX近日低調組團來台密訪供應鏈，市場點名昇達科（3491）、華通（231...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。