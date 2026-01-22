常常在台股下跌時上漲 航運族群走強有玄機？

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股22日盤中大漲超過500點，盤中一度衝至31,890.62點，再刷新高，各類電子股強漲，不過通常與大盤走勢相反的航運股仍默默走高，長榮航（2618）、華航（2610）盤中漲幅逾2%，若以相對低點計算，波段漲幅各有17%、21%。散裝航運股新興（2605）、裕民（2606）股價線型走勢佳，貨櫃股長榮也緩步墊高，今小漲近1%。

航運股常為避險標的之一，大盤上漲時一般下跌表現居多，不過近期不論是航空、散裝、貨櫃都逐步走強，其中航空股因寒假效將發酵，股價一路往上墊高，長榮航自去年11月底至今已上漲17%，華航自12月初自今上漲21%。同時外資30日內買超長榮航15.3萬張，買超華航19萬張。

寒假即將到來，加上過年與國際運動賽事效應，國際機票需求不斷攀升，亞洲區間航線票價、旅客量齊揚，日、韓線的載客率衝九成。受惠寒假與農曆年假期重疊，2月業績有望比元月還好，長程線旅遊需求同步升溫。

觀光業者指出，緊接著，2026 WBC世界棒球經典賽將於將於日本、美國與波多黎各舉行，預計將刺激日本航線及美洲航線觀光需求。航空業客運業績動能，將一路旺到3月底。

本土法人報告指出，第1季為航空傳統客運旺季，旅運需求動能明確，第1季營收、獲利有望再衝高。其次，華航、長榮航及台灣虎航（6757）2025年的營運報喜，在殖利率題材提供支撐下，股價相對具備吸引力，將三家公司的投資評等由中立提升到買進。

散裝部分，法人表示，2026年西非西芒杜的鐵礦砂開始運送，將拉長運送距離，並支撐海岬型船運價上漲，節後並有回補庫存需求，此外，超大型油輪受惠煉油需求強勁，運價有望維持高檔至明年第1季下，看好新興、裕民等散裝船公司將受惠。

貨櫃方面，2025年貨櫃輪業者長榮、陽明（2609）及萬海（2615）全年營收都較去年下滑，不過三家業者普遍認為，今年元月農曆年前小旺季出貨商機可期。陽明表示，短期航運市場表現，各航線市場如亞洲區間、亞洲往歐洲地中海美國等需求穩定，惟市場艙位供給充足，故運價相對持平。預期1月中旬後市場需求會進一步增加，反應農曆年前出貨小旺季。

