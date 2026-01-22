台灣第三大兆元產業PCB族群吸金 健鼎華通尖點漲停四大CCL 廠同樂

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台灣電路板協會理事長暨燿華董座張元銘先前在電路板國際展會上釋出展望。記者尹慧中／攝影
台灣電路板協會理事長暨燿華董座張元銘先前在電路板國際展會上釋出展望。記者尹慧中／攝影

台灣第三大兆元產業的印刷電路板PCB）族群多題材吸金，各廠商來自 人工智慧（AI）伺服器與材料升級、低軌衛星以及記憶體用板等話題多元，今日持續扮演台股多方關鍵角色，PCB大廠健鼎（3044）、HDI龍頭華通（2313）與鑽針廠商尖點（8021）同步飆漲停，伺服板龍頭金像電（2368）也漲逾4%，PCB龍頭臻鼎（4958）漲逾3%，燿華（2367）早盤衝高，同時台廠四大銅箔基板CCL廠台光電（2383）、聯茂（6213）、台燿（6274）與騰輝（6672）同步走強，載板龍頭欣興（3037）、景碩（3189）等也持續為台股人氣焦點。

在人工智慧應用加持下，台廠印刷電路板（PCB）產值2026年可望再衝高估將持續破1.3兆元，業界看好，PCB龍頭臻鼎、載板龍頭欣興、伺服板龍頭金像電、HDI龍頭華通、健鼎、景碩等大廠可望受惠， 同時銅箔基板（CCL）材料升級趨勢持續台光電、台燿、聯茂與騰輝等挹注產業產值也提升。隨PCB族群基本面升溫，法人看好，獲利隨營收成長的大廠在2026年配息同步挑戰新紀錄。

數據顯示，台灣印刷電路板產業鏈是在2020年海內外總產值首度破兆元，當時已躍居居台灣第三大兆元產業，扮演台灣經濟成長的引擎之一，更因台灣半導體護國神山群茁壯，激勵所需相關載板與高階材料在地化供應快速成長。

台灣PCB產業鏈產值將連續挑戰新高。台灣電路板協會理事長暨燿華董座張元銘指出，AI邊緣裝置發展高整合之下，預估2026年全球PCB產值達1030億美元將創歷史新高，台灣PCB產業鏈產值2025年估達新台幣1.374兆元（約437億美元），年增12.4%，隨AI驅動2026年期待台廠產值維持中位數成長，將同步再突破高峰。

張元銘也說，AI帶動PCB產業強勁成長也帶來挑戰，包含伺服器晶片異質整合與尺寸放大驅動銅箔基板（CCL）材料升級等，製程精密程度門檻也提高也迫使業者加速投資升級，當前高階玻纖與CCL仍吃緊是台灣供應鏈的契機。

台灣電路板協會（TPCA）數據也顯示，2024年台灣電路板產業鏈總產值達到1.22兆元，年成長8.1%，今年估續增，年增約5.8%，挑戰歷史新高，其中台灣印刷電路板產業鏈2025年PCB的材料整體產值預估達3,757億元，估年成長8.5%，材料的產值年成長幅度達8.5%明顯高於PCB產業平均的5.8%。

