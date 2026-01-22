蛇年倒數！台股如何安心抱股、過好年？法人指引三大明燈

馬年將至，距離農曆封關不到一個月，不少投資人開始思考：長假前該如何安心抱股、過好年？法人建議，在市場多空交錯、政策與國際變數的環境下，與其頻繁進出，不如回歸紀律與策略，以「三大明燈」穩健迎接金馬年。

首先，在投資心法上，綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國建議，面對全球政經局勢變化，包括潛在政策調整、產業循環與資金流向，應同時評估自身投資目標與風險耐受度，聚焦中長線布局，避免短線情緒化操作，選擇具備基本面與長期競爭力的標的。

其次，需注意短線市場風險。黎方國表示，月底將面臨美國政府關門相關議題，不排除對金融市場造成短期波動，尤其在農曆年前交投轉趨清淡的情況下，震盪可能放大。策略上，建議不必追高，可把握封關前五個交易日，逢回低接、分批布局，為年後行情預作準備。

第三，標的選擇，建議維持「聚焦主流、避開雜音」為原則。事實上，產業面仍以科技股為核心，由台積電（2330）延伸至先進製程與先進封裝供應鏈，AI概念股依舊是資金關注焦點，包含高速傳輸、載板與PCB等關鍵零組件族群。此外，電力能源相關、衛星、航太軍工，以及材料升級或供給短缺概念，也具備中長線題材支撐；傳產方面，成衣與製鞋族群亦有落後補漲空間。