快訊

削骨拔智齒苦幹1.5小時仍失敗 別人花10秒…牙醫師被求償20萬

川普對格陵蘭「終極方案」！傳加碼每人發3000萬 但有1前提

免費好康不要貪！LINE曝最新盜帳號手法 要這資訊「就是詐騙」

蛇年倒數！台股如何安心抱股、過好年？法人指引三大明燈

經濟日報／ 記者崔馨方／台北即時報導
台股。 （本報系資料庫）
台股。 （本報系資料庫）

馬年將至，距離農曆封關不到一個月，不少投資人開始思考：長假前該如何安心抱股、過好年？法人建議，在市場多空交錯、政策與國際變數的環境下，與其頻繁進出，不如回歸紀律與策略，以「三大明燈」穩健迎接金馬年。

首先，在投資心法上，綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國建議，面對全球政經局勢變化，包括潛在政策調整、產業循環與資金流向，應同時評估自身投資目標與風險耐受度，聚焦中長線布局，避免短線情緒化操作，選擇具備基本面與長期競爭力的標的。

其次，需注意短線市場風險。黎方國表示，月底將面臨美國政府關門相關議題，不排除對金融市場造成短期波動，尤其在農曆年前交投轉趨清淡的情況下，震盪可能放大。策略上，建議不必追高，可把握封關前五個交易日，逢回低接、分批布局，為年後行情預作準備。

第三，標的選擇，建議維持「聚焦主流、避開雜音」為原則。事實上，產業面仍以科技股為核心，由台積電（2330）延伸至先進製程與先進封裝供應鏈，AI概念股依舊是資金關注焦點，包含高速傳輸、載板與PCB等關鍵零組件族群。此外，電力能源相關、衛星、航太軍工，以及材料升級或供給短缺概念，也具備中長線題材支撐；傳產方面，成衣與製鞋族群亦有落後補漲空間。

董事長 市場

延伸閱讀

台股反彈 0050秒填息、0056邁向填息之路

台股開盤大漲、櫃買睽違20年突破300點！Ffaarr：含「配息」已解套1997年高點

這 ETF 擁記憶體三成 規模三周不到暴衝60%

台股爆量跌 買盤轉進傳產 集中與櫃買市場總成交額衝1.12兆元新高

相關新聞

台積電1.8兆支出藏「特化危機」！專家點5檔通路股受惠：但華立與眾不同

今日（1/15）台積電法說會，市場震驚於2026年資本支出上看520～560億美元（約1.8兆台幣），但如果你只看到數字，那就太淺了，法說會中反覆提到：「原料價格、成本」，其中「特用化學」更是2026年最強硬的成本難題。

宜鼎叩關800元天價！記憶體軍團強攻 威剛領3檔「準出關股」漲停

美國總統川普於達沃斯論壇釋放關稅利多，收回對歐洲加徵關稅的威脅，激勵費城半導體指數強彈逾3%，其中美光（Micron）大...

台灣第三大兆元產業PCB族群吸金 健鼎華通尖點漲停四大CCL 廠同樂

台灣第三大兆元產業的印刷電路板（PCB）族群多題材吸金，各廠商來自 人工智慧（AI）伺服器與材料升級、低軌衛星以及記憶體...

蛇年倒數！台股如何安心抱股、過好年？法人指引三大明燈

馬年將至，距離農曆封關不到一個月，不少投資人開始思考：長假前該如何安心抱股、過好年？法人建議，在市場多空交錯、政策與國際...

台股隨美股強彈！千金軍團同步奮起 31檔報到、信驊領7強創天價

美股強勢反攻重燃市場信心，台股千金股再度成為盤面焦點。22日31檔千金股多數走揚，群聯（8299）率先鎖漲停，台達電（2...

SpaceX 來台引爆低軌衛星熱潮！昇達科、華通飆漲 金寶為何逆勢重挫？

特斯拉執行長馬斯克加速布局低軌衛星，旗下SpaceX近日低調組團來台密訪供應鏈，市場點名昇達科（3491）、華通（231...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。