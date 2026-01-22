台股隨美股強彈！千金軍團同步奮起 31檔報到、信驊領7強創天價

美股強勢反攻重燃市場信心，台股千金股再度成為盤面焦點。22日31檔千金股多數走揚，群聯（8299）率先鎖漲停，台達電（2308）、健策（3653）接力亮紅燈，盤中一度有7檔刷新歷史天價，高價股多頭火力全面回溫，成為指數上攻的重要推手之一。

美股前一交易日上演戲劇性反彈，美國總統川普在達沃斯世界經濟論壇釋出利多訊息，宣布格陵蘭議題已達成協議「框架」，並收回對歐洲加徵關稅的威脅，市場悲觀情緒迅速消散。四大指數全面彈升，費半指數大漲3.18%，輝達、美光等晶片股同步走高，激勵台股22日跳空走揚。

在權王台積電（2330）領軍下，大盤一度勁揚644.25點、衝上31890.62點，重新站回5日線，千金股族群群起響應。盤面顯示，群聯強勢漲停，台達電、健策相繼亮燈，嘉澤（3533）、富世達（6805）盤中亦一度攻頂；同時包括股王信驊（5274）來到8,930元再寫新天價，鴻勁（7769）、精測（6510）、創意（3443）、旺矽（6223）、台達電與華城（1519）等7檔同步創下歷史新高，高價股資金動能明顯回流。

法人圈也持續替千金股行情添柴火。美系外資最新報告指出，信驊有望切入新客戶，新產品AST2700將率先導入輝達Rubin Ultra平台，加上一般型伺服器需求展望樂觀，重申「優於大盤」評等，並將目標價由7,500元大幅上調至10,000元，調幅達33%，反映對後續營運成長的高度信心。

整體來看，這波千金股走強高度集中於AI伺服器、高效運算、先進製程與電力基礎建設等長線趨勢。相關個股多具備技術門檻高、替代性低的特性，在全球供應鏈中占據關鍵位置，市場願意給予結構性溢價。

法人分析，這批強勢千金股展現三大共通特性，包括AI算力供應鏈的技術寡占性、先進製程與封裝帶動的剛性需求，以及重電與能源管理跨域切入AI基建的整合能力。在國際股市回穩與產業趨勢明確支撐下，千金股仍是台股多頭最重要的攻堅部隊。