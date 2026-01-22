台積電1.8兆支出藏「特化危機」！專家點5檔通路股受惠：但華立與眾不同

＊原文時間1月15日。

今日（1/15）台積電法說會，市場震驚於2026年資本支出上看520～560億美元（約1.8兆台幣），但如果你只看到數字，那就太淺了，法說會中反覆提到：「原料價格、成本」，其中「特用化學」更是2026年最強硬的成本難題。

先進製程的「貴族病」特用化學到底有多貴？

為什麼2奈米 GAA技術讓製造成本居高不下？除了超貴的半導體設備，「材料」也是其中因素之一，也讓2奈米單片晶圓牌價被推升至3萬美元，比3奈米的2萬美元貴了5成。

從EUV光阻劑、顯影液、CMP slurry、拋光墊、濕式清洗化學品（如HF、H₂SO₄、TMAH），到特用氣體（氖氣、氪氣、氙氣），這些材料單看單價未必驚人，但在GAA架構下被反覆消耗，一旦任何一道製程出現雜質或波動，就可能導致整片晶圓報廢，成本瞬間倍數放大。

當台積電頻頻提及「物價」推升成本，其實也在釋放一個訊號：誰能提供高純度、穩定交付、且在地化的特用化學材料，誰就握有先進製程時代最穩定的獲利來源。

烏俄戰爭後，氖氣供應在地化成為關鍵議題；在地緣政治與通膨壓力交織下，台積電力挺台灣材料供應鏈，背後考量的，不只是成本，而是良率與供應安全。

特化股的遺珠：華立（3010）從通路商 轉型力拼「氣體自製」

在特化族群長興（1717）、永光（1711）、台特化(4772)集體飆漲後，市場漏掉了一檔深具潛力的個股：華立（3010）。它不只是通路代理商，而是正在進行「氣體版圖」轉型的公司。

1. 氖氣戰爭的啟示

2022 年烏俄戰爭導致氖氣斷供，引發晶片荒。華立當時當機立斷，合資建立了全台首座氖氣提純廠。這讓華立不再只是「賣氣體」，而是能「純化製造」，成功解決了台積電對關鍵氣體的斷鏈焦慮。

2. 併購錦德氣體：完成最後拼圖

近期華立斥資5.61億元併購錦德氣體，補齊了高技術門檻的「混配氣」能力。

戰略地位：台灣特殊氣體自製率僅個位數。 華立現在擁有：純化（華科工業）+ 混配（錦德）+ 銷售服務的一條龍能力。 高附加價值：混配氣的毛利優於一般工業氣體。 隨著台積電擴大在地採購持續攀升（目標 2030 年達 68%），華立的戰略價值將被重新評價。

從代理營運模式跨入製造，先以「氖氣」純化切入氣體製造市場，預計第一季正式量產。

3. AI 與 CoWoS 的隱形推手

華立已取得先進封裝材料供應，在大家瘋搶AI晶片的同時，別忘了這些關鍵材料通路商，也成為潛在的受惠者。

同樣是通路股，華立（3010）憑什麼「與眾不同」？當大家提到電子通路，直覺會想到文曄（3036）、至上（8112）、聯強（2347）或大聯大（3702），但每個負責的領域都不太相同：

1. 大聯大（3702）：半導體 IC（手機、PC、車用、工控）、被動元件與周邊零組件、車用與工業電子方案 2. 文曄（3036）：半導體 IC（邏輯、類比、記憶體）、車用與工控 IC、全球 OEM／ODM 通路服務 3. 聯強（2347）：ICT 成品（PC、伺服器、周邊）、消費性電子與企業 IT 解決方案、半導體與電子零組件 4. 至上（8112）：記憶體（DRAM、NAND、Flash）、儲存相關 IC 與模組、非記憶體電子元件 5. 華立（3010）：半導體特用材料（光阻、CMP、濕製程化學、特用氣體）、PCB 關鍵材料與設備、工程塑膠與功能性材料

此外，受惠於AI需求，華立供應的是半導體、PCB、先進封裝（CoWoS）的材料，財報獲利能力也開始回升。

獲利能力完勝：2025年第三季，華立的毛利率高達8.26%、營益率4.09%。這數據幾乎是傳統IC通路商的2倍！

轉型製造的優質定存股 價值不言而喻

身為電子通路同業中毛利率與營益率最高者，華立展現了強大的議價能力。更令人驚豔的是其穩定的配息表現，華立近十年來的平均殖利率高達5.58%，股價也穩穩攀升，屬於優質的長期定存股。

然而，目前華立的本益比（P/E）卻仍處於同族群中的相對低水位。

隨著2026年第一季氖氣提純正式量產，華立將從單純的代理通路轉型為具備自製能力的「製造＋通路」雙引擎企業。「半導體剛性需求＋高殖利率＋低本益比」的標的，成了長期定存投資組合的選擇之一。

