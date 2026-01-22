電纜股王大東電上市股價大漲逾4成 電纜股齊走強

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

電纜股王大東電（1623）22日由以188元掛牌上市，上演蜜月行情，盤中大漲逾4成，也帶動其餘電纜股一起走強，大亞（1609）、榮星（1617）盤中漲停亮燈，合機（1618）大漲逾7%，華電（1603）、億泰（1616）、華榮（1608）也都上漲。

大東電今股價一度大漲至295元，盤中略有回落，但漲幅仍逾47%，成交量逾千張。大亞、榮星也跟進大漲，股價衝上漲停板，大亞漲停至47.3元，漲停排隊買單超過2.2萬張；榮星漲停鎖死至18.45元；合機盤中大漲逾6%。

大東電為國內僅有四家345kV特高壓台電認證合格供應商，受惠台電強韌電網計畫，大東電指出，目前在手訂單120億元，能見度達2028年。

除了台電電網外，大東電表示，半導體與AI產業持續擴張，大型AI資料中心的電力線纜市場需求明顯攀升，目前已有切入半導體園區161kV、345kV直供電網的實績；另外，因應國內半導體大廠赴美設廠，大東電也評估前進美國的機會，目前產品在進行美國UL認證，若今年通過認證，將正式落地美國。

展望未來，大東電表示，已啟動陸域型高壓直流電纜（HVDC，500kV）系統開發計畫。HVDC被視為邁向2050淨零碳排的關鍵技術，相較傳統交流輸電具備損耗低、占地小、穩定度高等優勢，特別適合長距離輸電與大規模再生能源跨區輸送。

大東電也耕耘再生能源，大東電在台電「綠能分散供電」工程中，透過新建超高壓變電所，並串接161kV輸電線路，匯集區域離岸風電與太陽光電量能，減輕既有主幹線輸送負擔。

大東電2025年12月營收6.13億元，年增3.15%；第4季營收17.7億元，年增12.91％；2025年營收66.07億元，年增20.5%，單季、全年營收均創下歷史新高。

漲停 營收 電纜

相關新聞

台股爆量跌 買盤轉進傳產 集中與櫃買市場總成交額衝1.12兆元新高

台股昨（21）日受美歐緊張關係升溫、台指期壓低結算影響，指數開低走低，跌破5日線，終結連三漲，電子、金融表現疲弱，買盤轉...

危機落幕？黃金大漲 美股電子盤、台指期夜盤上沖下洗

台指期夜盤21日開盤後，受美股電子盤跌深反彈帶動，以31,506點、上漲35點開出後，一度上衝至31,608點、大漲13...

SpaceX 來台引爆低軌衛星熱潮！昇達科、華通飆漲 金寶為何逆勢重挫？

特斯拉執行長馬斯克加速布局低軌衛星，旗下SpaceX近日低調組團來台密訪供應鏈，市場點名昇達科（3491）、華通（231...

AI 晶片需求續旺 台股半導體開盤火力全開、威剛群聯亮燈漲停

台股22日開盤買氣火熱，資金再度回流半導體，IC設計、晶圓代工、封測三大主軸同步走揚；記憶體族群更成為盤面焦點，威剛（3...

台達電飆漲停市值衝3.23兆 擠下鴻海奪市值二哥

台達電（2308）22日開高走高衝上漲停1,245元， 寫歷史新高，市值衝達3.23兆元， 突破3兆元， 擠下鴻海（23...

台股漲逾500點站上5日均線 台積電開高25元

台股22日開盤指數上漲124.76點，開盤指數為31,371.13點；多頭續趁勢拉高，指數漲逾500點，站上5日均線。台...

