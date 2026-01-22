華新科晶片電阻報價喊漲！股價漲停逾萬張排隊等買 被動元件股齊漲
被動元件市場漲聲不斷， 繼台灣被動元件龍頭國巨*（2327）、大陸最大晶片電阻廠厚聲之後，華新（1605）也將自2月起調漲所有晶片電阻產品線報價，業界傳出， 漲幅上看2成；華新科（2492）22日開高後快速衝上漲停157.5元鎖死，排隊買單超過萬張， 被動元件股也大漲呼應，國巨漲幅逾7%、禾伸堂（3026）、信昌電（6173）、大毅（2478）等也上漲逾半根停板。
被動元件市場掀起漲價風潮，華新科對客戶發出漲價通知，將從2月1日起調升報價，針對尺寸0201至1206、涵蓋全阻值範圍的晶片電阻產品進行價格調整，具體調整幅度將依各產品規格、型號及種類另提供詳細方案，由業務團隊與客戶進一步說明。
華新科將調升所有晶片電阻產品線報價，業界透露，漲幅上看2成；法人看好漲價效益將挹注華新科營運走強；華新科22日以150.5元開高後快速衝上漲停157.5元鎖死， 漲停及市價排隊買單超過1萬張。
華新科領軍被動元件 股大漲，國巨*以287.5元開出，一度拉升至300元，上漲22.5元，漲幅8.1%， 盤中漲幅逾7%；信昌電開高後一度衝達79.6元， 盤中大漲逾8%；禾伸堂盤中上漲逾6%；大毅盤中漲幅也起過5%；興勤（2428）、蜜望實（8043）、日電貿（3090）等也是上漲。
