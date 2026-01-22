SpaceX 來台引爆低軌衛星熱潮！昇達科、華通飆漲 金寶為何逆勢重挫？

特斯拉執行長馬斯克加速布局低軌衛星，旗下SpaceX近日低調組團來台密訪供應鏈，市場點名昇達科（3491）、華通（2313）成為此行關鍵對象，引爆低軌衛星概念股多頭熱情，多檔個股強勢攻頂，昇達科更改寫歷史新高價、直逼千元大關，成為盤面最火熱題材之一。

據了解，SpaceX團隊近期確實來台，並事先與政府相關單位「打招呼」，此行主軸聚焦供應鏈拜訪與未來合作。業界指出，SpaceX此番動作，除因應Starlink衛星升級與數量擴張，也意在評估、擴大對台廠釋單的可能性，並尋找新的台灣供應鏈夥伴。

其中，昇達科被視為「最純正的SpaceX供應鏈」。雙方合作多年，昇達科早年提供地面站關鍵零組件，近年已擴大至衛星通訊酬載、衛星控制、衛星連結，甚至衛星直連手機等核心技術，合作深度與黏著度在台廠中難以取代，成為SpaceX長期倚重的夥伴。

另一焦點華通則在低軌衛星用PCB領域具備關鍵地位。由於太空環境嚴苛，衛星用板對材料與製程要求極高，全球合格供應商屈指可數。華通身為HDI板龍頭暨最大低軌衛星用板製造商，具備高度技術門檻與產能優勢，衛星板產品長期為SpaceX首選。

啟碁（6285）則受惠2025年第四季獲利優於預期，加上產品結構成功轉型，法人一口氣將目標價上調至180元。法人指出，啟碁除低軌衛星出貨續強、車用產品穩健外，今年更切入800G高階交換器與OCS全光交換領域，第三季開始出貨，成為中長期成長新引擎。

題材發酵下，低軌衛星概念股全面表態，華通、啟碁、瀚荃（8103）盤中觸及漲停，穩懋（3105）、元晶（6443）、燿華（2367）、新復興（4909）、宏捷科（8086）、耀登（3138）等同步走揚。

然而，老牌代工大廠金寶（2312）21日舉辦旺年會，傳出總經理陳威昌於會中直言，目前低軌衛星業務處於暫停狀態。他透露，雖然金寶泰國與墨西哥廠具備生產經驗，但因客戶偏好內部生產，初期合作已告一段落。儘管金寶今日股價一度重摔跌停，但陳威昌預期，隨星鏈發射量倍增，客戶自有產能終將滿載，未來重啟委外釋單不無可能，「過去的投資絕不會白費」。

法人分析，2026年是全球低軌衛星邁入規模化發射的關鍵年，台廠從衛星酬載、散熱、PCB到網通終端，已形成完整的星鏈產業廊道。後續應持續關注實際接單情況。