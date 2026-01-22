群聯潘健成入股效應！昕力資開盤15分鐘飆漲72％觸發熔斷

興櫃軟體服務商昕力資*（7781）因引進重量級策略投資人，市場情緒沸騰。受到群聯電子（8299）執行長潘健成以個人名義入股的消息激勵，昕力資*22日開盤即呈現噴發式漲勢，股價一度觸及10.5元，後收在10.3元漲幅高達72.53％，隨即觸發興櫃市場「熔斷機制」暫停交易。

昕力資*於昨日深夜發布重大訊息，宣布董事會決議私募普通股案。本次私募對象為群聯電子執行長潘健成，總計認購25,800,000股，每股私募價格為3.87元，募資總金額達9,984萬元。

本次私募案完成後，潘健成將持有昕力資約4.3％的股權，正式進入前十大股東之列。昕力資*引進策略性投資人為充實營運資金，並因應未來長遠發展需求。

市場分析，潘健成在半導體與科技產業的豐富經驗與人脈，對正處於擴張期的昕力資而言，將產生強大的背書效應。

受此利多消息帶動，昕力資*今日股價表現極為強勁。以6.23元開出後，隨即湧入大量買盤，股價最高衝至10.5元，成交量逾1.47萬張。由於漲幅驚人，開盤僅約15 鐘，即在10.3元（漲幅72.53％）處觸發熔斷機制暫停交易。

值得注意的是，昕力資*股票面額為0.5元，若以市場一般熟悉的10元面額回推計算，今日高點相當於股價高達210元，成功躋身兩百元高價股行列。

券商表示，興櫃市場與集中市場不同，並無每日10％的漲跌幅限制。為保護投資人，櫃買中心設有「熔斷機制」：當興櫃股票成交均價與前一營業日之成交均價差距達50％（含）以上時，系統將自動觸發交易暫停直到當日收盤，以利投資人冷卻並消化市場訊息。今日昕力資*即是因短時間波動過大，達到此標準而停牌。

昕力資*本次私募股款將於1月22日至1月28日期間完成繳納。私募股票依法有三年的轉讓限制，展現投資人對公司長期價值的信心。法人表示，昕力資*深耕金融科技與數位轉型解決方案，未來預期將透過與策略夥伴的合作，加速開拓海內外市場。