中信 ETF 00995A掛牌衝高逾2.5% 挖掘「珍珠」潛力股

中信台灣卓越成長主動式ETF（00995A）22日正式掛牌上市，早盤股價衝高10.1元，漲幅逾2.5%。中信投信表示，透過獨創「MVP」選股邏輯，透過四大指標篩選優質企業，由經理人於價格合理時主動布局，力求在AI浪潮下，為投資人取得超越大盤的超額報酬機會。

00995A經理人張書廷表示，台股上市櫃公司中有許多優質企業，其中不乏有遠見的企業主，例如位於高雄路竹的川湖科技，原本是一家以家庭五金為主的傳統產業，憑藉大量研發，成功將滑軌技術導入高階廚具市場，後來更掌握AI伺服器爆發性成長的機會，將其滑軌技術應用於AI伺服器，成為台股中少數躋身「千金股」的非電子產業。而00995A的出現，就是要為投資人挖掘出像川湖科技這類「珍珠」型的好公司，並在股價被低估時提前布局。

張書廷說明，00995A的核心競爭力在於獨創的「MVP」選股邏輯。所謂M (Model)，指的是量化篩選，透過動能、價值、波動度與獲利能力四大指標，全方位篩選出優質企業。根據近10年量化數據回測顯示，綜合分數前20%（Tier 1）的頂級企業，長期報酬率有望帶來較佳的報酬。

V (Value)則是股利成長。不同於高股息ETF聚焦股票殖利率，00995A更重視企業的「股利成長」能力，篩選獲利佳且願意回饋股東的企業。歷史數據證實，股利成長次數越高的企業，其年化報酬率與ROE（股東權益報酬率）表現皆較佳，展現出更強的長期投資價值。

P (Pro)為專業主動，由經理人依據產業趨勢及籌碼面，主動挑選利基及高填息速率個股。張書廷說，根據彭博統計數據顯示，填息表現前段班的個股（平均填息天數僅12天），其近5年的平均漲幅高達101.70%；反觀填息表現後段班的個股（平均填息天數達69天），同期間漲幅僅64.10%。數據也證明，鎖定具備成長動能、能快速填息的企業，長線報酬率明顯較佳。

中國信託投信表示，近年因AI應用發展迅速，台灣作為全球AI晶片生產核心，掌握63%的7奈米以下先進製程產能，台積電日前法說也宣布擴大資本支出，董事長魏哲家也強調看不到AI泡沫化跡象，顯示接下來數年AI與半導體相關仍可望是營運動能最強的產業。00995A積極配置如台光電、富士達、台燿 等AI供應鏈龍頭，精準卡位趨勢熱點。

中國信託投信表示，00995A採季配息機制，由專業經理人代為操盤，參與台股優質企業的成長果實。在股市創新高之際，投資決策更需精準，00995A透過「主動x量化」相輔相成效益，可望成為投資人掌握AI長線趨勢、追求資產成長的極佳選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。