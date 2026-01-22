快訊

台中驚傳醫療暴力！自殘男酒後拒醫大鬧急診 男護理師挨拳成腦震盪

MLB／大都會為幫賈西亞騰出空間 鄭宗哲本季第3度被DFA

川普撤關稅拋格陵蘭「框架協議」 紐時：丹麥割小片土地讓美國蓋基地

AI 晶片需求續旺 台股半導體開盤火力全開、威剛群聯亮燈漲停

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
威剛（3260）、群聯（8299）早盤強勢拉抬、股價直攻漲停板，帶動整體氛圍明顯轉熱。圖／本報資料照片
威剛（3260）、群聯（8299）早盤強勢拉抬、股價直攻漲停板，帶動整體氛圍明顯轉熱。圖／本報資料照片

台股22日開盤買氣火熱，資金再度回流半導體，IC設計、晶圓代工、封測三大主軸同步走揚；記憶體族群更成為盤面焦點，威剛（3260）、群聯（8299）早盤強勢拉抬、股價直攻漲停板，帶動整體氛圍明顯轉熱。

以盤面來看，晶圓代工龍頭台積電（2330）早盤暫報1,770元、上漲30元；IC設計龍頭聯發科（2454）暫報1,475元、小漲10元；封測龍頭日月光投控（3711）暫報302.5元、上漲11.5元，族群指標股同步走強，市場追價力道延續。記憶體端更是火熱：威剛（3260）早盤鎖在298.5元、上漲27元；群聯（8299）報2,095元、上漲190元，雙雙鎖住漲停，成為推升盤勢熱度的關鍵火種。

路透指出，AI資料中心帶動晶片需求成為市場關注焦點，相關供應鏈動能延續，並提及部分晶片生產仍由台積電等代工夥伴支撐，使台灣半導體在AI浪潮下的關鍵地位再度被放大。

同時，南韓總統李在明淡化美國擬對晶片課徵高關稅的衝擊，並警示加稅恐推升美國端價格，點出台韓業者在全球晶片供應鏈的分量，市場解讀「政策雜音短線可控」，反而進一步凸顯台灣供應鏈的不可取代性與議價空間。

在「AI需求續旺」這條主線帶動下，台股早盤呈現半導體全面點火：權值股先撐場、資金再往中小型題材延伸，記憶體相關個股率先強攻、把氣氛拉到最滿，整體盤面呈現明顯偏多格局。

晶片 台積電 IC設計

延伸閱讀

美國揚言對半導體課100%關稅 李在明：美晶片價格恐飆升

李在明促徹查無人機事件 憂衝擊經濟與兩韓關係

中日爭端陰影下…日韓峰會加強雙邊關係 李在明「穿梭外交」保持中立

一起打鼓吧！2026日韓雙邊領袖會談除了爵士鼓合奏，還談了什麼？

相關新聞

台股爆量跌 買盤轉進傳產 集中與櫃買市場總成交額衝1.12兆元新高

台股昨（21）日受美歐緊張關係升溫、台指期壓低結算影響，指數開低走低，跌破5日線，終結連三漲，電子、金融表現疲弱，買盤轉...

危機落幕？黃金大漲 美股電子盤、台指期夜盤上沖下洗

台指期夜盤21日開盤後，受美股電子盤跌深反彈帶動，以31,506點、上漲35點開出後，一度上衝至31,608點、大漲13...

AI 晶片需求續旺 台股半導體開盤火力全開、威剛群聯亮燈漲停

台股22日開盤買氣火熱，資金再度回流半導體，IC設計、晶圓代工、封測三大主軸同步走揚；記憶體族群更成為盤面焦點，威剛（3...

台達電飆漲停市值衝3.23兆 擠下鴻海奪市值二哥

台達電（2308）22日開高走高衝上漲停1,245元， 寫歷史新高，市值衝達3.23兆元， 突破3兆元， 擠下鴻海（23...

台股漲逾500點站上5日均線 台積電開高25元

台股22日開盤指數上漲124.76點，開盤指數為31,371.13點；多頭續趁勢拉高，指數漲逾500點，站上5日均線。台...

台積電ADR走弱 投顧：台股提防回測10日線壓力

美國總統川普宣布與北約達成格陵蘭框架協議，美歐緊張關係緩解，美股主要指數反彈收紅，道瓊工業指數漲588.64點，但台積電...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。