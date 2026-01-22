AI 晶片需求續旺 台股半導體開盤火力全開、威剛群聯亮燈漲停
台股22日開盤買氣火熱，資金再度回流半導體，IC設計、晶圓代工、封測三大主軸同步走揚；記憶體族群更成為盤面焦點，威剛（3260）、群聯（8299）早盤強勢拉抬、股價直攻漲停板，帶動整體氛圍明顯轉熱。
以盤面來看，晶圓代工龍頭台積電（2330）早盤暫報1,770元、上漲30元；IC設計龍頭聯發科（2454）暫報1,475元、小漲10元；封測龍頭日月光投控（3711）暫報302.5元、上漲11.5元，族群指標股同步走強，市場追價力道延續。記憶體端更是火熱：威剛（3260）早盤鎖在298.5元、上漲27元；群聯（8299）報2,095元、上漲190元，雙雙鎖住漲停，成為推升盤勢熱度的關鍵火種。
路透指出，AI資料中心帶動晶片需求成為市場關注焦點，相關供應鏈動能延續，並提及部分晶片生產仍由台積電等代工夥伴支撐，使台灣半導體在AI浪潮下的關鍵地位再度被放大。
同時，南韓總統李在明淡化美國擬對晶片課徵高關稅的衝擊，並警示加稅恐推升美國端價格，點出台韓業者在全球晶片供應鏈的分量，市場解讀「政策雜音短線可控」，反而進一步凸顯台灣供應鏈的不可取代性與議價空間。
在「AI需求續旺」這條主線帶動下，台股早盤呈現半導體全面點火：權值股先撐場、資金再往中小型題材延伸，記憶體相關個股率先強攻、把氣氛拉到最滿，整體盤面呈現明顯偏多格局。
