台達電飆漲停市值衝3.23兆 擠下鴻海奪市值二哥

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台達電。 聯合報系資料照
台達電（2308）22日開高走高衝上漲停1,245元， 寫歷史新高，市值衝達3.23兆元， 突破3兆元， 擠下鴻海（2317）奪台股市值二哥。

台達電去年12月合併營收536.86億元，為歷年最旺的12月，月增6.2%，年增38.6%；去年第4季合併營收1,616.13億元，季增7.5%，年增41.5%；去年全年合併營收5,548.85億元，年增31.8%，單季及全年營收同步改寫新高；隨著AI資料中心需求強勁，法人看好台達電本季營運有望淡季不淡。

美系外資最新報告預估台達電今年第1季營收與去年第4季約持平，表現較以往季減雙位數來的好，美系外資表示，受惠於GB300，預估伺服器電源營收上半年倍增，接下來則有VR200放量的挹注，動能可望延續到下半年；美系外資重申台達電加碼評等，且調高目標價，由1,118元調高至1,400元。

台股22日大漲，台達電以1,200元開高後衝達漲停1,245元，創歷史新高，市值達3.23兆元，同步寫新高，盤中雖有打開漲停， 但仍維持在高檔；值得關注的事， 鴻海早盤也是開高，盤中一度衝達226元， 市值3.15兆元，市值二哥地位遭台達電超車。

台達電 營收 鴻海 漲停

相關新聞

台股爆量跌 買盤轉進傳產 集中與櫃買市場總成交額衝1.12兆元新高

台股昨（21）日受美歐緊張關係升溫、台指期壓低結算影響，指數開低走低，跌破5日線，終結連三漲，電子、金融表現疲弱，買盤轉...

危機落幕？黃金大漲 美股電子盤、台指期夜盤上沖下洗

台指期夜盤21日開盤後，受美股電子盤跌深反彈帶動，以31,506點、上漲35點開出後，一度上衝至31,608點、大漲13...

AI 晶片需求續旺 台股半導體開盤火力全開、威剛群聯亮燈漲停

台股22日開盤買氣火熱，資金再度回流半導體，IC設計、晶圓代工、封測三大主軸同步走揚；記憶體族群更成為盤面焦點，威剛（3...

台達電（2308）22日開高走高衝上漲停1,245元， 寫歷史新高，市值衝達3.23兆元， 突破3兆元， 擠下鴻海（23...

台股漲逾500點站上5日均線 台積電開高25元

台股22日開盤指數上漲124.76點，開盤指數為31,371.13點；多頭續趁勢拉高，指數漲逾500點，站上5日均線。台...

台積電ADR走弱 投顧：台股提防回測10日線壓力

美國總統川普宣布與北約達成格陵蘭框架協議，美歐緊張關係緩解，美股主要指數反彈收紅，道瓊工業指數漲588.64點，但台積電...

