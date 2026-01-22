台達電飆漲停市值衝3.23兆 擠下鴻海奪市值二哥

台達電（2308）22日開高走高衝上漲停1,245元， 寫歷史新高，市值衝達3.23兆元， 突破3兆元， 擠下鴻海（2317）奪台股市值二哥。

台達電去年12月合併營收536.86億元，為歷年最旺的12月，月增6.2%，年增38.6%；去年第4季合併營收1,616.13億元，季增7.5%，年增41.5%；去年全年合併營收5,548.85億元，年增31.8%，單季及全年營收同步改寫新高；隨著AI資料中心需求強勁，法人看好台達電本季營運有望淡季不淡。

美系外資最新報告預估台達電今年第1季營收與去年第4季約持平，表現較以往季減雙位數來的好，美系外資表示，受惠於GB300，預估伺服器電源營收上半年倍增，接下來則有VR200放量的挹注，動能可望延續到下半年；美系外資重申台達電加碼評等，且調高目標價，由1,118元調高至1,400元。

台股22日大漲，台達電以1,200元開高後衝達漲停1,245元，創歷史新高，市值達3.23兆元，同步寫新高，盤中雖有打開漲停， 但仍維持在高檔；值得關注的事， 鴻海早盤也是開高，盤中一度衝達226元， 市值3.15兆元，市值二哥地位遭台達電超車。